Израильские военные в ходе спецоперации вернули из сектора Газа тела троих погибших заложников, в числе которых была 22-летняя гражданка Германии Шани Лук, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Двое других погибших заложников — 28-летняя Амит Бускила и 56-летний Ицхак Гелернтер. Все трое, по словам Хагари, были на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля. Они были убиты, когда пытались убежать от террористов ХАМАС в сторону кибуца Мефальсим. Их тела боевики увезли в сектор Газа.

Хагари не уточнил, где конкретно были найдены тела троих погибших. После возвращения в Израиль их передали для опознания в институт судебной медицины, а по завершении семьи заложников оповестили о смерти их близких.

Боевики ХАМАС захватили гражданку Германии Шани Лук Meduza

На следующий день после атаки ХАМАС 7 октября в соцсетях появилось видео, в котором боевики везут в багажнике джипа раздетую до нижнего белья девушку. Близкие узнали в ней 22-летнюю Шани Лук, гражданку Германии и Израиля, которая была на фестивале Nova на юге Израиля. Из видео было непонятно, жива ли она в этот момент.

В конце октября президент Израиля Ицхак Херцог в интервью Bild рассказал, что Шани Лук убили и обезглавили. «Мне очень жаль сообщать, что мы получили известие, что Шани Лук была убита. Найден ее череп», — сказал Херцог. Он не уточнил, где это произошло. МИД Израиля подтвердил, что тело Шани Лук было найдено и опознано.

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На фестивале Nova, который проходил неподалеку от кибуца Реим и стал одной из первых целей напавших на Израиль террористов ХАМАС, погибли более 360 человек. Еще более 200 человек были взяты в заложники. По данным израильских властей, 129 из них до сих пор остаются в секторе Газа, но сколько среди них живых — неизвестно.

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