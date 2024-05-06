Палестинские беженцы в Рафахе после объявления эвакуации, 6 мая 2024 года AFP / Scanpix / LETA

Армия обороны Израиля утром 6 мая призвала жителей восточных кварталов Рафаха, города на юге сектора Газа, граничащего с Египтом, временно покинуть свои дома и эвакуироваться севернее — в «расширенную гуманитарную зону» в районе городов Аль-Маваси и Хан-Юнис.

Призыв к эвакуации был опубликован в официальных аккаунтах ЦАХАЛ. Жителей Рафаха также предупредили sms-сообщениями и телефонными звонками; объявление передавали в СМИ, а кроме того, военные разбросали над городом листовки с текстом на иврите и арабском. Представитель ЦАХАЛ Нодав Шошани заявил на брифинге, что речь не идет о «широкомасштабной эвакуации» — по его словам, она затронет около 100 тысяч человек. Отвечая на вопрос CNN о причинах эвакуации, он назвал ее частью планов Армии обороны Израиля по ликвидации ХАМАС.

Рафах остается последним городом на юге сектора Газа, куда еще не вошла израильская армия в ходе наземной операции против террористов. По мере того, как ЦАХАЛ продвигался с севера сектора, гражданское население эвакуировались южнее — и большинство в итоге оказалось в Рафахе. К моменту окончания боевых действий израильской армии в северных районах население Рафаха вместе с беженцами составляло более миллиона человек. Эвакуироваться оттуда палестинцам некуда — соседний Египет не пускает беженцев на свою территорию.

Власти Израиля тем временем уже несколько месяцев настаивают на проведении военной операции в Рафахе, необходимой, по их словам, для окончательного уничтожения руководства ХАМАС. Американская администрация неоднократно выражала недовольство этими планами, требуя обеспечить эвакуацию гражданского населения Рафаха, и предостерегала Израиль от вторжения, однако премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу называл операцию в Рафахе неизбежной.

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Вместе с этим в Каире продолжаются переговоры о прекращении огня и освобождении израильских заложников. ХАМАС предложил освободить часть заложников (из примерно 130 человек) в обмен на полное прекращение военных действий, однако правительство Израиля отвергает этот вариант, настаивая на том, что полная «зачистка» сектора Газа необходима для окончательного уничтожения террористической группировки, и обвиняя ХАМАС в саботировании сделки. За несколько дней до последнего раунда переговоров Нетаниягу в очередной раз заявил, что вторжение в Рафах состоится вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение или нет. Вечером 5 мая делегация ХАМАС заявила, что покидает Каир для консультаций с руководством — планируя, однако, вернуться, как сообщили два источника Reuters.

В этот же день КПП «Керем Шалом» на границе сектора Газа, Египта и Израиля подвергся обстрелу. В ЦАХАЛ сообщили, что зафиксировали 10 пусков снарядов в направлении «Керем Шалома». В результате обстрела погибли четверо солдат израильской армии. После атаки переход, через который в сектор Газа поступал значительный объем гуманитарной помощи, был закрыт, а израильская авиация в ответ атаковала цели в районе Рафаха. Вечером глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом выразил соболезнования и в очередной раз подчеркнул, что любая операция в Рафахе должна включать «заслуживающий доверия план» по эвакуации гражданского населения.

Одновременно с этим Галлант на встрече с военными заявил, что израильские власти увидели «тревожные признаки» того, что ХАМАС не заинтересован в сделке по освобождению заложников, — и это означает, что операция в Рафахе состоится «в самом ближайшем будущем».

После объявления эвакуации в Рафахе неназванный высокопоставленный представитель ХАМАС заявил израильскому изданию Walla, что это решение остановит переговоры по освобождению заложников, которые «были близки к завершению». Еще один представитель террористической группировки, Сами Абу Зухри, в комментарии Reuters назвал приказ об эвакуации «опасной эскалацией», которая «будет иметь последствия». Вместе с этим спикер ХАМАС Абдул Латиф аль-Кану сказал агентству AFP, что переговоры продолжатся, несмотря на объявление эвакуации.

Сроки начала операции в Рафахе не уточняются. Израильский сайт Ynet пишет, что она может начаться в течение нескольких дней после объявления эвакуации. Однако правительство Израиля, по данным Ynet, планирует приступить к «ограниченной операции» и готово «остановиться» в случае продолжения переговоров.

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