Нетаниягу приказал ЦАХАЛ не начинать перемирие, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников. ХАМАС говорит, что списка нет «по техническим причинам»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что проинструктировал ЦАХАЛ не начинать перемирие, пока от ХАМАС не будет получен список освобождаемых заложников. Об этом сообщает Times of Israel.

В ночь на 19 января Нетаниягу созвал заседание военно-политического кабинета из-за задержки получения списка.

В ХАМАС, в свою очередь, утверждают, что списка нет по неким «техническим причинам». Группировка в заявлении подчеркнула, что «подтверждает свои обязательства в рамках мирного соглашения».

По плану, режим прекращения огня должен начаться 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 мск).

ХАМАС на первом этапе должен отпустить 33 заложника. Пока группировка предоставила израильским властям только 30 имен. Израиль в ответ должен отпустить 1890 палестинских заключенных.

В ночь на 19 января, за несколько часов до предполагаемого старта режима прекращения огня, ЦАХАЛ продолжал наносить удары по сектору Газа.

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