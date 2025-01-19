Нетаниягу приказал ЦАХАЛ не начинать перемирие, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников. ХАМАС говорит, что списка нет «по техническим причинам»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что проинструктировал ЦАХАЛ не начинать перемирие, пока от ХАМАС не будет получен список освобождаемых заложников. Об этом сообщает Times of Israel.
В ночь на 19 января Нетаниягу созвал заседание военно-политического кабинета из-за задержки получения списка.
В ХАМАС, в свою очередь, утверждают, что списка нет по неким «техническим причинам». Группировка в заявлении подчеркнула, что «подтверждает свои обязательства в рамках мирного соглашения».
По плану, режим прекращения огня должен начаться 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 мск).
ХАМАС на первом этапе должен отпустить 33 заложника. Пока группировка предоставила израильским властям только 30 имен. Израиль в ответ должен отпустить 1890 палестинских заключенных.
В ночь на 19 января, за несколько часов до предполагаемого старта режима прекращения огня, ЦАХАЛ продолжал наносить удары по сектору Газа.