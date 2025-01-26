Трамп призвал Иорданию и Египет принять больше беженцев из сектора Газа

Иордания и Египет должны принять больше палестинских беженцев из сектора Газа, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета Air Force One.

«Я сказал ему, что хотел бы, чтобы вы приняли больше [беженцев], потому что я смотрю на весь сектор Газа прямо сейчас, и он в полном беспорядке. Это настоящий беспорядок», — заявил Трамп журналистам, цитируя свой телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II.

Трамп добавил, что 26 января поговорит также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. «Я хотел бы, чтобы Египет забрал людей. Речь идет о полутора миллионах человек, и мы просто вычистим все это», — добавил он.

По словам Трампа, переселение «может быть временным или долгосрочным», но «что-то должно произойти», поскольку сектор Газа практически полностью разрушен. «Поэтому я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и строить жилье в другом месте, где они [беженцы], возможно, смогут жить в мире», — добавил Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что снял наложенный его предшественником Джо Байденом запрет на отправку в Израиль тяжелых авиабомб весом две тысячи фунтов (около 900 килограммов). Решение Байдена о приостановке поставки этих бомб, принятое в мае 2024 года, как отмечает Axios, спровоцировало один из крупнейших кризисов в отношениях США и Израиля с момента нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. По словам американских чиновников, 1800 бомб, которые хранились на складе в США, будут погружены на корабль и доставлены в Израиль «в ближайшие дни».

Египет, граничащий с Израилем и городом Рафах на юге сектора Газа, с самого начала войны отказывался принимать у себя палестинских беженцев. После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года погранпереход в Рафахе был закрыт. В середине октября 2023 года власти Египта в ответ на давление западных стран и требования открыть погранпереход пригрозили переправить миллион палестинских беженцев, стремящихся покинуть сектор Газа, в Европу.

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