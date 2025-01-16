Действительно ли в Газе возможно перемирие? Кого благодарить за эту сделку? И кто больше проиграл? Что говорят о соглашении Израиля и ХАМАС

Участники акции за возвращение израильских заложников из Газы радуются перемирию. Тель-Авив, 15 января 2024 года Amir Levy / Getty Images

15 января было официально объявлено, что Израиль и ХАМАС, контролирующий сектор Газа, договорились о перемирии. Сделка включает в себя три этапа, подразумевающих прекращение огня, освобождение всех израильских заложников и сотен палестинцев, сидящих в израильских тюрьмах, полный вывод ЦАХАЛ из Газы и восстановление сектора. Удастся ли все это реализовать, неизвестно: пока согласован только первый этап договора, который должен начаться 19 января. «Медуза» собрала реакции на мирное соглашение ХАМАС с Израилем.

Политические лидеры

Президент США Джо Байден

«План [перемирия] был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован приходящей администрацией».

Избранный президент США Дональд Трамп

«Это грандиозное соглашение о прекращении огня стало возможно только благодаря нашей исторической победе [на выборах президента США]. Оно дало сигнал, что моя администрация будет стремиться к миру и вести переговоры о сделках, чтобы обеспечить безопасность американцев и наших союзников».

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани

«Мы надеемся, что соглашение о прекращении огня в Газе будет способствовать прекращению агрессии, разрушений и убийств в секторе и на оккупированных палестинских территориях».

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

«Я хочу подчеркнуть важность ускорения доставки гуманитарной помощи населению Газы без каких-либо препятствий, пока не будет достигнут устойчивый мир на основании принципа ».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

»[Израильские] заложники воссоединятся со своими близкими, а мирное население Газы сможет получить гуманитарную помощь. Это [перемирие] несет надежду целому региону, где люди слишком долго терпели невыносимые страдания».

Корпус стражей исламской революции Ирана

«Окончание войны и введение режима прекращения огня — это великая победа Палестины и еще большее поражение чудовищного сионистского режима».

Международные организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Я приветствую перемирие и выражаю благодарность посредникам — Египту, Катару и США. Нашим приоритетом должно быть облегчение огромных страданий, вызванных этим конфликтом».

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер

«Нет слов, чтобы описать уровень страданий, которые ежедневно испытывают палестинцы и израильтяне. Этот кошмар продолжается слишком долго. Страдания должны прекратиться. Гражданское население Газы нуждается в защите и гуманитарной помощи. Заложники должны вернуться домой».

Глава Amnesty International Аньес Калламар

«У палестинцев, которые потеряли так много, мало поводов для радости, пока нет гарантий, что они получат справедливость и компенсацию за ужасающие преступления, которые им пришлось пережить. Пока не будут устранены коренные причины этого конфликта, палестинцы и израильтяне не смогут даже надеяться на более светлое будущее, основанное на правах, равенстве и справедливости».

Аналитики и журналисты

Экс-помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку, аналитик Джина Аберкромби-Уинстенли

«Израиль победил. Но это может быть пиррова победа. Конфликт дал Израилю возможность нанести сокрушительные удары по своим самым опасным врагам: ХАМАС, Хезболле и Ирану. Но жестокость поведения Израиля, несомненно, стоила ему экономической мощи, мировой репутации и международного положения».

Бывший сотрудник разведки Минобороны Израиля, эксперт «Атлантического совета» Дэнни Цитринович

«Сделка о заложниках плохая для Израиля, но у него есть моральное обязательство вернуть похищенных… Чтобы эта сделка отвечала стратегическим интересам Израиля, ему нужно… согласиться на возвращение в Газу и использовать этот шаг для нормализации отношений с Саудовской Аравией».

Израильский журналист Амос Харэль

»[Премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаниягу, который отверг эту же сделку о заложниках, когда администрация Байдена предложила ее несколько месяцев назад, теперь вынужден идти на большие уступки. Для заложников и для Израиля это единственный морально правильный конец невыносимой саги».

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус

[В своей прощальной речи на посту госсекретаря США Энтони] Блинкен описал свой план будущего для Газы. Он сосредоточен на Палестинской администрации, которую Нетаниягу так старался подорвать. <…> Это не только разумный план. Это единственный возможный путь из смерти и разрушений в Газе. Нетаниягу, конечно, это понимает. Но он блокировал усилия Блинкена в течение нескольких месяцев. Это ужасно для палестинцев, но это также оставляет Газу гноящимся очагом хаоса на границе с Израилем».

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион

«Такая грандиозная сделка может сработать только, если Нетаниягу проигнорирует требования своих ультраправых коллег по кабинету министров, поскольку требования, выдвинутые Саудовской Аравией и другими государствами Персидского залива, заключаются в прекращении войны, участии Палестинской администрации в управлении Газой и реальной приверженности Израиля созданию будущего палестинского государства».

Израильский журналист Йоси Йеошуа

«Спустя 15 месяцев войны военные так и не смогли по-настоящему ликвидировать военное крыло ХАМАС, что является их явным провалом. Между тем, лица, принимающие решения, не сделали ничего для создания альтернативы [нынешнему] руководству в Газе. Теперь у нас есть сделка, за которую мы платим высокую цену — как за полноценный, а не частичный мирный договор».

Главный редактор издания Middle East Eye Дэвид Херст

«То, чего добилась Газа за последние 15 месяцев, вполне может трансформировать конфликт. <…> Газа показала всем палестинцам и миру, что она может выдержать тотальную войну. <…> Газа говорит Израилю, что палестинцы существуют, и что они не успокоятся до тех пор, пока израильтяне не начнут говорить с ними на равных условиях о равных правах».

Палестинская журналистка из Газы Афаф Аль-Наджар

«Прекращение огня приветствуют как победу дипломатии, но для меня это скорее пауза в постоянном кошмаре. Это соглашение является напоминанием о том, что для жителей Газы выживание часто зависит от хрупкости политики. Дети, матери и отцы несут невыносимое бремя неопределенности. Я задаюсь вопросом: действительно ли это шаг к миру или просто еще одна глава в истории отложенного правосудия и продолжительных страданий?»

Аналитик американской организации Israel Policy Forum Майкл Коплоу

«Трамп будет критической переменной [для реализации мирной сделки]. Если он будет доволен тем, что организовал первую фазу [перемирия], и займется другими проблемами, поддерживать режим прекращения огня будет сложнее. [Если Трамп сохранит свою сосредоточенность], Нетаниягу будет сложнее не искать способы продлить прекращение огня».