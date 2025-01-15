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На Ближнем Востоке — долгожданное перемирие. Люди в Израиле и секторе Газа празднуют на улицах Первые кадры

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Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня. Об этом сообщил премьер-министр Катара Мохаммед Аль Тани — эта страна выступала посредником в переговорах. Сами стороны конфликта пока ничего не комментировали. Тем не менее, тысячи людей уже вышли на улицы: выразить свою радость или недовольство условиями мирной сделки. Прекращение огня произойдет с 19 января на 42 дня. В это время домой вернутся часть израильских заложников и палестинских заключенных. Обмен пройдет из расчета по 30 палестинцев за каждого израильтянина из числа гражданских лиц и по 50 — за каждого военнослужащего.
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