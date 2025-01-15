Премьер-министр Катара объявил о прекращении огня в Газе с 19 января

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Катара Мохаммед Аль Тани. Эта страна выступала посредником в переговорах.

Боевые действия будут прекращены с 19 января.

Аль Тани также рассказал об условиях соглашения — они совпадают с условиями, которые со слов неофициальных источников ранее публиковали СМИ.

На первом этапе прекращение огня будет действовать 42 дня. Часть израильских заложников будет освобождена в несколько приемов в обмен на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах, из расчета по 30 за каждого израильтянина из числа гражданских лиц и по 50 — за каждого военнослужащего.

Новость дополняется.