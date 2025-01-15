Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, сообщил поздно вечером 15 января выступавший посредником на переговорах премьер-министр Катара Мохаммед Аль Тани. За несколько часов до его выступления о подписании соглашения со ссылкой на источники написали многие СМИ и, не дожидаясь официальных подтверждений, тысячи людей в Израиле и в секторе Газа вышли на улицы, чтобы приветствовать достижение договоренностей. Одновременно в Израиле вышли на демонстрации сотни людей, которые недовольны сделкой. В ближайшие шесть недель будут освобождены лишь 33 из почти ста заложников (судьба остальных все еще остается предметом переговоров). Кроме того, часть израильтян недовольна самим фактом перемирия с ХАМАС: премьер Биньямин Нетаниягу много раз заявлял, что уничтожение этой террористической организации — одна из целей войны.

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Хан-Юнис, сектор Газа Bashar Taleb / AFP / Scanpix / LETA