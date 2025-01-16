Уходящий президент США Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп по отдельности заявили, что Израиль и террористическая группировка ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа благодаря их заслугам. Об этом сообщает Reuters 16 января.

Объявляя о прекращении огня, Байден сказал, что соглашение во многом повторяет рамки предложения, которое он сделал в мае 2024 года. Когда один из журналистов спросил, кому в учебниках посвятят прекращение огня, Байден улыбнулся и ответил: «Это шутка?»

«План был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован приходящей администрацией. Именно поэтому я велел своей команде полностью информировать будущую администрацию», — сказал Байден, выступая с прощальным обращением из Овального кабинета вечером 15 января.

«В последние несколько дней мы выступали как одна команда», — сказал Байден.

Дональд Трамп заявил, что его команда «достигла» соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, «даже не находясь в Белом доме». «Это грандиозное соглашение о прекращении огня могло произойти только в результате нашей исторической победы в ноябре [на выборах президента США], поскольку оно стало сигналом для всего мира, что моя администрация будет стремиться к миру и вести переговоры о сделках, чтобы обеспечить безопасность всех американцев и наших союзников», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial вечером 15 января.

В переговорах в Дохе, где стороны договорились о прекращении огня, участвовал Стивен Уиткофф, которого Трамп выбрал своим специальным посланником на Ближнем Востоке. Он находился в Дохе в течение последних 96 часов переговоров, которые привели к соглашению, отмечает Reuters.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил журналистам, что Уиткофф помог заключить сделку, работая вместе с посланником Байдена Бреттом Макгурком, который находится в Дохе с 5 января. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, отметила, что Байден хотел привлечь к работе команду Трампа, поскольку именно Трампу будет реализовывать соглашение о прекращении огня.

Израиль и террористическая группировка ХАМАС заключили 15 января соглашение, согласно которому в секторе Газа будут прекращены боевые действия, ХАМАС вернет израильских заложников в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. В соглашении ничего не говорится о политических и административных изменениях в секторе Газа, который сейчас контролируют террористы ХАМАС.

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