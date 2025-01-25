Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава из-за заложницы, которую не освободил ХАМАС

Израиль не разрешит жителям сектора Газа вернуться в северную часть анклава, пока ХАМАС не освободит заложницу-гражданскую Арбель Йехуд. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Биньямина Нетаниягу.

«В соответствии с соглашением Израиль не позволит жителям Газы вернуться на север сектора Газа, пока не освободит мирную жительницу Арбель Йехуд, которая должна была быть освобождена сегодня», — говорится в заявлении.

«Аль-Джазира» со ссылкой на источник в ХАМАС сообщила, что Йехуд жива и будет освобождена через неделю. Такую информацию террористическая группировка передала странам-посредникам.

Утром 25 января ХАМАС передал представителям Красного Креста четырех израильских заложниц. Это Карина Ариев (20 лет), Даниэла Гильбоа (20 лет), Наама Леви (20 лет) и Лири Альбаг (19 лет). Все они 7 октября 2023 года, в день нападения ХАМАС на Израиль, служили в Армии обороны Израиля дозорными. При освобождении девушки были одеты в военную форму.

Накануне освобождение заложниц оказалось под угрозой срыва. Согласно предварительным договоренностям, 25 января ХАМАС должен был отпустить трех женщин-военнослужащих и одну гражданскую — Арбель Йехуд. Но в списке освобождаемых заложниц, который ХАМАС передал Израилю, имени Йехуд не оказалось. Йехуд удерживает террористическая группировка «Исламский джихад», а не ХАМАС. Позже Израиль решил, что это нарушение не настолько серьезно, чтобы срывать сделку.

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