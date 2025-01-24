ХАМАС назвал имена четырех заложниц, которых террористы планируют освободить 25 января. В Израиле заявили, что список не соответствует договоренностям

ХАМАС опубликовал имена четырех израильтянок, которых террористическая группировка планирует освободить 25 января в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем.

Как отмечает The Times of Israel, израильские медиа не публикуют имена по требованию властей, которые должны сначала известить семьи заложников. Список опубликован в телеграм-каналах, связанных с группировкой.

Власти Израиля считают переданный ХАМАС список нарушением договоренностей, пишет The Times of Israel. Соглашение требует, чтобы ХАМАС сначала освободил всех гражданских заложниц, а затем женщин-военнослужащих.

Предполагалось, что в списке освобожденных 25 января будет значиться Арбель Йехуд. Однако в списке, опубликованном ХАМАС, ее нет. Там указаны только женщины-военнослужащие. The Times of Israel поясняет, что Йехуд удерживает террористическая группировка «Исламский джихад», а не ХАМАС.

По данным издания, высокопоставленные израильские чиновники проводят консультации по поводу реакции на список ХАМАС, который, по их версии, нарушает условия сделки.

19 января состоялся первый обмен израильских заложников на палестинских заключенных. ХАМАС отпустил на свободу трех израильтянок. Группировка передала заложниц Красному кресту на площади Сарая в городе Газа. Израиль в рамках сделки в ночь на 20 января освободил из тюрем 90 палестинских заключенных.

Всего в течение шести недель должны быть освобождены 33 заложника из 97, остающихся в плену у террористов. За каждого гражданского заложника Израиль освободит по 30 палестинцев, за каждого военного — по 50.

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