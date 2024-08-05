ООН признала, что девять сотрудников Агентства по делам палестинских беженцев могли участвовать в атаке ХАМАС на Израиль. Этих людей уволили

Девять сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев могли принимать участие в нападении ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Об этом сообщила ООН по результатам своего расследования.

В ООН отметили, что нашли «достаточные» доказательства возможной причастности этих людей к атакам, и подчеркнули, что они уволены. Какова была их роль в атаках, не уточняется.

В общей сложности расследование проводилось в отношении 19 сотрудников БАПОР (двое из них уже умерли). В отношении одного из них не нашлось никаких доказательств возможной причастности, еще в девяти случаев собранные данные не позволяли сделать однозначных выводов.

Расследование ООН в отношении БАПОР было начато вскоре после того, как Израиль заявил о причастности к нападению ХАМАС 12 сотрудников агентства, из-за чего западные страны начали останавливать его финансирование.

Всего в БАПОР работают 32 тысячи человек, 13 тысяч из них — в секторе Газа.

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