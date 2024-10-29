Парламент Израиля одобрил закон о запрете деятельности Агентства ООН по делам палестинских беженцев в стране

Парламент Израиля (Кнессет) одобрил во втором и третьем чтениях два законопроекта, которые запрещают деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на территории страны. Об этом сообщили радио «Кан» и The Times of Israel.

Один законопроект фактически прекращает работу агентства в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме, другой запрещает израильским чиновникам и госорганам контактировать с БАПОР. В поддержку закона проголосовали 92 депутата, против — 10, уточняет The Times of Israel.

В БАПОР заявили, что голосование в Кнессете «создает опасный прецедент», «противоречит уставу ООН», а также нарушает обязательства Израиля по международному праву. Агентство отмечает, что закон усугубит страдания палестинцев, «особенно в секторе Газа, где люди уже более года переживают ад».

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала ответной военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа сотрудников БАПОР неоднократно обвиняли в содействии террористам. В январе 2024 года израильское правительство передало Белому дому досье на 12 сотрудников БАПОР, которых обвинили в причастности к атаке ХАМАС. В агентстве сообщили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников, а позже ООН заявила, что девять из них могли принимать участие в нападении ХАМАС. Этих людей уволили. Какова была их роль в атаках, не уточнялось.

США после передачи досье израильскими властями приостановили финансирование БАПОР. Так же поступил и ряд европейских стран, однако позже все они, кроме США, восстановили финансирование.

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