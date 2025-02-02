Лидеры европейских стран «будут нежно помахивать хвостиком» перед новым президентом США Дональдом Трампом, заявил Владимир Путин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Трамп с его характером, с его настойчивостью — он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал Путин, рассуждая об отношениях между «европейскими политическими элитами» и президентом США Дональдом Трампом, которые он назвал «какой-то возней».

По мнению Путина, еще во времена Джо Байдена европейские лидеры «с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона», и с тех пор ничего не изменилось. «Просто им Трамп не нравится, они с ним боролись активно <…>. А потом растерялись, когда Трамп выиграл», — добавил он.

Путин также высказался в целом о масштабе европейских лидеров, сравнивая их с политиками прошлых лет.

В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели как [Шарль] де Голль, [Франсуа] Миттеран, [Жак] Ширак; в Германии — Вилли Брандт, [Гельмут] Коль, и Шредера я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение. <…> Сегодня там практически таких людей нет, иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит — у них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом. Мелюзга просто политическая.