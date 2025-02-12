Трамп созвонился с Путиным и Зеленским. И объявил, что начинает переговоры о завершении российско-украинской войны

Aaron Schwartz / CNP / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп провел 12 февраля телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор длился почти полтора часа. В Кремле сообщили, что в ходе беседы «обсуждалась тема урегулирования на Украине», и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

«Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — заявили в Кремле.

В сообщении администрации президента РФ говорится, что Путин и Трамп «договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч», при этом российский президент пригласил американского в Москву. Ранее источник «Медузы», близкий к администрации президента РФ, говорил, что Трампа собирались пригласить на 9 Мая в Москву.

Трамп заявил после переговоров с Путиным, что договорился немедленно начать переговоры по Украине. Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что провел «долгий и очень плодотворный разговор» с Путиным. По словам президента США, они обсудили «Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и разные другие темы».

«Мы также согласились, чтобы наши команды немедленно приступили к переговорам, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины [Владимиру] Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе — этим я займусь прямо сейчас», — заявил Трамп.

Трамп поручил возглавить переговоры госсекретарю США Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и специальному посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу.

что заявил Трамп

Путин и Трамп провели переговоры. Пока что по телефону «Мы согласились работать вместе. Это нам выгодно», — заявил президент США. Публикуем полный текст его поста по итогам этой беседы

что заявил Трамп

Путин и Трамп провели переговоры. Пока что по телефону «Мы согласились работать вместе. Это нам выгодно», — заявил президент США. Публикуем полный текст его поста по итогам этой беседы

Трамп поговорил по телефону с Зеленским, сообщил журналистам советник президента Украины Дмитрий Литвин. По его словам, переговоры продолжались около часа. Зеленский сообщил в соцсетях, что провел «длительный разговор» с Трампом «о возможностях достичь мира, о нашей готовности работать вместе на уровне команд».

По словам Зеленского, Трамп проинформировал его «о деталях своего разговора с Путиным». «Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, ».

Трамп после разговора с Зеленским заявил, что президент Украины, «как и президент Путин, хочет заключить МИР». «Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном — встречу, которая состоится в пятницу [14 февраля] , где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят [американскую] делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Пора прекратить эту нелепую войну, в ходе которой происходят массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народ России и Украины!» — заявил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга для журналистов заявила, что Трамп провел «очень позитивные» переговоры с Путиным и Зеленским. Она не смогла ответить на вопрос журналистов о том, будут ли страны Европы участвовать в переговорах.

Россия и США 11 февраля провели первый этап нового обмена заключенными. Стороны договорились, что Россия освободит американского школьного учителя Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам по обвинению в контрабанде наркотических веществ, в обмен на россиянина Александра Винника, задержанного американскими властями по обвинению в отмывании денег. Фогель уже вернулся в США. О том, что США освободят Винника, стало известно 12 февраля. Адвокат Винника ожидает, что вскоре его передадут России.

США и Россия договорились об обмене после того, как 11 февраля Москву посетил спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Как сообщила корреспондентка CNN Алейна Трин, по словам источников, Уиткофф в частном порядке встретился в Москве с Путиным. Когда журналистка спросила у Уиткоффа, встречался ли он с Путиным, дипломат ответил: «Это должен комментировать президент».

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