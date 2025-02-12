США освободят россиянина Александра Винника в обмен на Марка Фогеля

Россиянин Александр Винник, арестованный американскими властями по обвинению в отмывании денег, будет освобожден в рамках обмена между Россией и США. Об этом сообщают ABC News и Reuters со ссылкой на представителя администрации Дональда Трампа.

Накануне в рамках обмена в США вернулся учитель Марк Фогель, которого в России приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.

Когда именно Винник вернется на родину, собеседник журналистов не уточнил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинг 12 февраля подтверждал, что Москва и Вашингтон проводят новый обмен заключенными, в рамках которого уже освобожден американец Марк Фогель, а в Россию «на днях» вернется гражданин РФ, который находится в американской тюрьме. Имя россиянина, которого освобождают власти США, он не назвал.

Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США. Американские власти обвинили Винника в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е. Сообщалось, что россиянину может грозить до 50 лет тюрьмы. Экстрадиции Винника также добивались Франция и Россия. В январе 2020 года Винника, заявлявшего, что он хочет быть выдан России, экстрадировали во Францию. Там его приговорили к пяти годам тюрьмы, признав виновным в создании вредоносного ПО. В августе 2022 года Винника вернули в Грецию, а затем экстрадировали в США. В мае 2024 года сообщалось, что Винник заключил сделку с американской прокуратурой и признал свою вину.

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