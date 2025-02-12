Александр Казаков / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA

У меня только что был долгий и очень плодотворный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсуждали Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и разные другие темы. Мы оба размышляли о Великой Истории наших Народов и о том, как успешно мы вместе сражались во Вторую мировую войну. Помним, что Россия потеряла десятки миллионов человек и мы тоже потеряли очень многих!

Мы говорили о силе наших стран и о том, какую выгоду мы однажды получим, когда будем работать вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим прекратить миллионы смертей, которые происходят на войне России/Украины. Президент Путин даже использовал очень сильный девиз моей кампании: «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ». Мы оба твердо в это верим.

Мы согласились работать вместе, очень близко, в том числе посетить страны друг друга. Мы также согласились, чтобы наши команды немедленно приступили к переговорам, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины [Владимиру] Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе — этим я займусь прямо сейчас.

Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и спецпосланника Стива Уиткоффа вести переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными. Миллионы людей погибли на войне, которая не случилась бы, если бы я был президентом, но она случилась, и она должна закончиться. Люди больше не будут терять жизни!

Я хочу поблагодарить президента Путина за то время и усилия, которые он уделил этому разговору, и за вчерашнее освобождение Марка Фогеля, прекрасного человека, которого я вчера вечером лично принял в Белом доме. Я верю, что эти усилия увенчаются успехом, будем надеяться, что скоро!

Это полный перевод поста Дональда Трампа в соцсети Truth, написанного после полуторачасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля.