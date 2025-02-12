Министр обороны США Пит Хегсет, занявший эту должность в конце января, впервые выступил на заседании контактной группы по Украине, которое прошло 12 февраля в Брюсселе. Видео выступления Хегсета опубликовал телеканал Sky News.

Министр заявил, что президент США Дональд Трамп считает главным приоритетом прекращение боевых действий и достижение мира между Россией и Украиной, и Пентагон поможет достичь этой цели.

«Мы закончим эту разрушительную войну и установим прочный мир, только соединив силу союзников с реалистичной оценкой ситуации на поле боя. Мы, как и вы, хотим суверенной и процветающей Украины. Но для начала мы должны признать, что возвращение к границам Украины, существовавшим до 2014 года, — нереалистичная цель. Погоня за этой иллюзорной целью лишь затянет войну и принесет еще больше страданий. Прочный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы война не началась снова. Это не должен быть », — заявил Пит Хегсет.

Министр добавил, что США не считают членство Украины в НАТО, на чем настаивает официальный Киев, «реалистичным результатом урегулирования путем переговоров».

«Вместо этого любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Если эти войска будут направлены в Украину в качестве миротворцев в любой момент, они должны быть развернуты в рамках миссии, не связанной с НАТО, и на них не должна распространяться », — заявил Хегсет.

В ходе российско-украинской войны президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что намерен добиваться полного освобождения Украины и возвращения к границам 1991 года, то есть с Крымом, аннексированным Россией в 2014 году.

Членство Украины в НАТО — один из пунктов «плана победы» Владимира Зеленского, который он представил осенью 2024 года. В НАТО «нет консенсуса» для приглашения Украины в альянс, сообщало агентство Reuters в декабре. Тогда МИД Украины заявил, что откажется от любых гарантий, альтернативных членству в НАТО. Зеленский заявил в феврале, что, если Украина не войдет в НАТО, то достаточной гарантией безопасности может стать ядерное оружие.

Читайте также

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок

Читайте также

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок