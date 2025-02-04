Зеленский: если Украина не войдет в НАТО, дайте нам ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерное оружие может стать достаточной гарантией безопасности в случае, если Украина не войдет в НАТО. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Выдержки из интервью появились в соцсетях Моргана 4 февраля.

Журналист спросил у Зеленского, что он рассматривает в качестве гарантий безопасности, которые позволят Украине удержать Владимира Путина от нового нападения.

Зеленский ответил, что в случае, если вступление Украины в НАТО растянется на годы или десятилетия, у него возникает «абсолютно справедливый вопрос»:

Что будет защищать нас от этого зла все время на этом пути? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие. Дадут ли они нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию? Я не уверен в этом, но думаю, что это помогло бы. Иначе какие ракеты смогут остановить ядерные ракеты России? Это риторический вопрос. Поэтому давайте поступим следующим образом: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные комплексы, партнеры помогут нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент в те регионы нашей страны, где мы хотим стабильности, чтобы у людей было спокойствие.

Зеленский добавил, что, если Украина не станет частью НАТО, то «Путин должен полностью уйти с нашей территории», после чего Киев поднимет вопрос о финансовой компенсации за все потери.

«Он [Путин] вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО — возвращайте нашу землю. Это должно рассматриваться именно так», — добавил президент Украины.

Власти Украины считают, что членство в НАТО — это «единственная реальная гарантия безопасности» для страны, сообщал украинский МИД в декабре 2024 года. Министерство выступило с таким заявлением после того, как агентство Reuters сообщило, что в НАТО «нет консенсуса» для приглашения Украины в альянс.

Украина отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в декабре 1994 года. Документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения. Документ подписали Россия, Украина, Великобритания и США.