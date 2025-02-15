Спецпосланник Трампа заявил, что не видит Европу за столом мирных переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что не видит страны Европы участниками мирных переговоров по Украине.

«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — сказал Келлог на «Украинском ланче», организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по CNBC).

«Мы не будем повторять », — сказал Келлог, пояснив, что «там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу — это не принесло успеха» (цитата по «РБК-Украина»).

При этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, также участвовавший в «Украинском ланче», заявил, что исключение Европы из переговоров было бы «политически неприемлемым», сообщает CNBC.

Принимавшая участие в дискуссии премьер-министр Исландии Криструн Мьёдль Фростадоуттир, в свою очередь, отметила, что в Европе «до сих пор не уверены в том, что хотят сделать США», чтобы достичь мира в Украине. Лидерам европейских стран, добавила она, «трудно постоянно реагировать на неясные комментарии».

За несколько дней до начала конференции в Мюнхене Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и объявил, что договорился начать переговоры о завершении войны. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене, в очередной раз подчеркнул, что не может быть «никаких решений по Украине без Украины».

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