Война Тысяча восемьдесят восьмой день. «Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы». Зеленский выступил на конференции в Мюнхене

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. 15 февраля 2025 года Ronald Wittek / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о возможном окончании войны. Что вы об этом думаете? Какими могут быть условия мирного соглашения? Трамп добьется его подписания? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В Мюнхене продолжается конференция по безопасности. Ее главная тема — российское вторжение в Украину. В конференции участвует президент Украины Владимир Зеленский, 15 февраля он выступил с речью. Выступление президент Украины начал с упоминания российского удара дрона по саркофагу Чернобыльской АЭС. Кремль причастность к этому удару отрицает, заявляя, что речь идет о провокации.

О чем еще говорил Зеленский. Основные тезисы

Россия наращивает численность войск. И Путин может себе это позволить — цены на нефть все еще достаточно высоки, чтобы он мог игнорировать мир.

Летом Россия планирует ввести войска в Беларусь под предлогом «учений». Эта российская сила в Беларуси намерена напасть на Украину? Возможно. А может, это для вас. Напомню: Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она фактически стала плацдармом для российских военных операций.

Европе нужны собственные Вооруженные силы Европы, не нужно рассчитывать только на помощь США в случае угрозы. Давайте будем честными — сейчас мы не можем исключить возможность того, что Америка может сказать «нет» Европе в вопросах, которые ей угрожают. Европе просто нужно объединиться и начать действовать так, чтобы никто не мог сказать Европе «нет», управлять ею или относиться к ней как к препятствиям.

Европе нужна общая внешняя политика. Президент Трамп однажды сказал: «Важна не семья, в которой ты родился, а та, которую ты создал». Мы должны строить как можно более тесные отношения с Америкой, и да, новые отношения — но как европейцы, а не просто как отдельные нации.

Европе нужен такой уровень сотрудничества, к которому Вашингтон должен относиться серьезно. Европе нужен один голос, а не дюжина. Даже те, кто , должны быть частью сильной Европы — потому что президент Трамп не любит слабых друзей. Он уважает силу.

Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы. Несколько дней назад президент Трамп рассказал мне о своем разговоре с Путиным. Он ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за этим столом. Это говорит о многом.

Украина не откажется от цели вступить в НАТО. Стержнем любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Или если не это, то условия, которые позволяют нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине.

Союзников Украины приглашают на встречу в Киев. Мы работаем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы смогли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность.

На Россию нужно продолжать оказывать давление. Путин не может дать гарантии безопасности, ему нужна война, чтобы удержать власть. Именно это давление гарантирует мир, а не слова Путина, не просто какие-то бумаги.

Путин врет. Он предсказуем. Он слабый. Мы должны этим воспользоваться — сейчас, а не позже. И мы должны действовать как Европа, а не как кучка отдельных людей.

Курсивом даны цитаты Зеленского. Полный текст выступления можно прочитать здесь.

Украина

Последствия удара беспилотника по Чернобыльской АЭС

Посмотреть на них можно здесь

Беспилотник с фугасной боевой частью попал в саркофаг Чернобыльской АЭС. Зеленский утверждает, что это был российский дрон. Песков это отрицает Фотографии

Посмотреть на них можно здесь

Беспилотник с фугасной боевой частью попал в саркофаг Чернобыльской АЭС. Зеленский утверждает, что это был российский дрон. Песков это отрицает Фотографии

Война глазами читателей «Медузы»

Антон (Нижний Новгород). Я буду говорить с позиции жителя России, который родился при Путине и всю свою осознанную жизнь существовал при нем же, но всегда был против происходящего.

Уже хочется, чтобы все просто закончилось. Люди не должны гибнуть на войнах в XXI веке. И не имеет значения, какие это люди. Просто не должны. Пока что выглядит так, что украинцам не понравится исход войны. По крайней мере тем украинцам, которые не хотят «просто закончить» войну. Есть ощущение, что будут вынужденные территориальные уступки со стороны Украины.

При этом уверен, что российская пропаганда повернет любой исход как «выполнение целей» и «абсолютную победу». Можно ли назвать победой потерю бесчисленного количества граждан (убитых или уехавших), что почти что поставило крест на реальном развитии России на ближайшие десятилетия? Нет. Но еще долго всю эту военную кампанию будут обмусоливать, использовать в пропаганде как «священную войну». Это огромный шрам, который навсегда останется в истории России.

Но мне все равно. Я прекрасно понимаю, что будет говорить каждая из сторон. Как они будут преподносить исход войны. Как будут реагировать те, кому он не понравится (с обеих сторон). Но это все абсолютно бессмысленное обсуждение. Как можно рассуждать о том, будет это «справедливый» или «несправедливый» конец, [если] в процессе приведения к «справедливой» формуле будут продолжать гибнуть люди? Справедливо будет просто закончить и никогда больше не начинать ничего подобного. И мне все равно, кому придется пойти на уступки ради мира. Мир должен быть.

Я не знаю, как буду говорить сам о войне в будущем. Как буду общаться с друзьями из других стран, с украинцами. Но еще будет время это решить. А сейчас хочется просто конца этого ужаса.

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«Медуза»