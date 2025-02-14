Война Тысяча восемьдесят седьмой день. В Мюнхене начинается конференция по безопасности. Зеленский назвал единственную «красную линию» Киева на переговорах

Украинский полицейский отслеживает российские беспилотники из поврежденного жилого многоэтажного дома в городе Орехов Запорожской области, 12 февраля 2025 года Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о возможном окончании войны. Что вы об этом думаете? Какими могут быть условия мирного соглашения? Трамп добьется его подписания? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В Германии сегодня начинается 61-я Мюнхенская конференция по безопасности — саммит, посвященный вопросам в сфере обороны. Российско-украинская война и возможность мирных переговоров станут одной из главных тем мероприятия.

В Мюнхен приезжают в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог и президент Украины Владимир Зеленский. Ожидалось, что уже сегодня Зеленский встретится с Вэнсом, однако встреча была отложена по инициативе американской стороны, которой потребовалось больше времени для согласования совместного меморандума о партнерстве.

Накануне Мюнхенской конференции Трамп созвонился с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и объявил, что договорился начать переговоры о завершении войны. Примерно в это же время глава Пентагона Пит Хэгсет, прилетевший в Европу, заявил, что вступление Украины в НАТО, как и возвращение к международно признанным границам, является нереалистичным — впервые эта позиция была официально озвучена на столь высоком уровне.

Что говорит об этом российская пропаганда

Созвон Путина и Трампа кажется отличным информационным поводом для прокремлевских СМИ Тем не менее, как выяснила «Медуза», им поручили пореже упоминать Трампа — чтобы Путин выглядел более решительным

Что говорит об этом российская пропаганда

Созвон Путина и Трампа кажется отличным информационным поводом для прокремлевских СМИ Тем не менее, как выяснила «Медуза», им поручили пореже упоминать Трампа — чтобы Путин выглядел более решительным

Общаясь с журналистами перед саммитом, Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в любой момент. Он подчеркнул, что понимает нежелание США принимать Украину в НАТО и готов обсуждать этот вопрос и потенциально отказаться от такого шага, если Запад предоставит другие гарантии безопасности.

Также Зеленский сказал, что если Украина не вступит в НАТО, ей будет необходимо развивать систему безопасности вместе с Европой и увеличить размер армии в два раза — до полутора миллионов человек.

Президент Украины также призвал Запад готовиться к возможному нападению России. «Исходя из того, что я получаю от разведки, я считаю, что он готовит войну с странами НАТО в следующем году», — заявил Зеленский, приведя данные о том, что Москва готовит 15 дивизий для размещения на территории Беларуси.

Отвечая на вопрос о «красных линиях» в потенциальных мирных переговорах, Зеленский назвал лишь один пункт: по его словам, Киев абсолютно точно не признает юридически оккупированные территории российскими. «Это точно красная линия, это в Конституции. И это может решать только народ Украины», — заявил он.

Президент Украины также сообщил, что после конференции отправится в Саудовскую Аравию и в Турцию — но подчеркнул, что никаких встреч с представителями России или США в рамках этих визитов не предусмотрено. Ранее Саудовская Аравия называлась в числе стран, которые могут организовать встречу Путина и Трампа.

Трамп накануне заявлял, что в Мюнхене американские чиновники встретятся, помимо представителей России, с представителями Украины. Однако организаторы конференции заявили, что «не аккредитовали ни одного представителя российского правительства».

Война глазами читателей «Медузы»

Вениамин (ЕС, ранее — Донецк). Наблюдая за тем, как Трамп поступил с Колумбией, Мексикой и Панамой, как стремительно меняется риторика европейцев, я понимаю одно: нас ждет не холодный душ, но шоковая терапия.

Мирное урегулирование принесет с собой боль, разочарование и горечь обиды на партнеров, которые преследуют только свои интересы, на наших лидеров, которые последовательно превращают мою родную страну в миниатюрную копию России, и прежде всего на себя, свое бессилие и всех нас, кто поверил в красивую историю про смелого Давида, который всегда побеждает подлого Голиафа. Обиды на россиян, которые так ничего и не поняли; которые после трех лет кровавой бессмысленной бойни живут свои обычные жизни; которые спокойно бредут по улицам Берлина с ненавистным триколором в то время, как он развевается над стертыми под самый фундамент городами; которые изобретательно находят все больше причин, почему они и их соотечественники не имеют никакого отношения к смертям тысяч украинцев и мучениям миллионов.

Мне страшно, что за порогом нас поджидает не только унизительный мир, но и перспектива новой . Страшно, что мы начнем пожирать друг друга в поиске виновников поражения. Страшно, что Украина может больше никогда не опомниться от этого удара. Страшно, что я никогда не увижу свой дом и страшно, при каких обстоятельствах я могу его увидеть.

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