Председатель Мюнхенской конференции заявил, что в ней не участвуют российские чиновники. Трамп анонсировал встречу представителей РФ, США и Украины

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не подтвердил информацию о том, что в Мюнхене состоится встреча представителей России, США и Украины. Его слова приводит Bild.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники встретятся с представителями России и Украины на Мюнхенской конференции.

«Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть», — сказал Хойсген.

Он добавил, что федеральное правительство Германии не выдавало соответствующие визы представителям российских властей.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможной встрече представителей Вашингтона, Москвы и Киева в Германии заявил, что «по теме украинского урегулирования» новостей пока нет.

Он отметил, что по результатам телефонного разговора Трампа и Путина были даны поручения помощникам установить контакты. «На это потребуются определенные дни, потом уже будет конфигурация, о которой мы вам расскажем. Пока новостей нет», — цитирует Пескова «Интерфакс».

В своем заявлении 13 февраля Трамп сказал, что не знает, кто будет представлять Россию и Украину на анонсированной им встрече в Мюнхене. «Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, с Украины и из США», — заявил президент США. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что делегация Киева не планирует переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции.

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