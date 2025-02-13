Трамп: США встретятся с Россией и Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники встретятся с представители России и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается в Германии 14 февраля. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме, сообщили ТАСС и «Европейская правда».

«У них будет завтра [с Россией] встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, с Украины и из США», сказал Трамп журналистам 13 февраля.

Как отмечает проект Faridaily, «если Трамп ничего не перепутал, то это будет первая встреча официальных лиц России и Украины с 2022 года», о которой стало известно.

В официальной программе Мюнхенской конференции нет встречи, о которой говорит Трамп.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в Мюнхене. На ней, как ожидается, пройдут переговоры президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Российские чиновники не посещали Мюнхенскую конференцию с 2022 года.

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