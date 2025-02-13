Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина может пройти в Саудовской Аравии. Такое предположение Трамп высказал во время беседы с журналистами в Белом доме после телефонных переговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля.

По словам лидера США, окончательное решение об этом еще не принято, а дата этой встречи «еще не назначена», но она может состояться в «недалеком будущем». Трамп также дал понять, что в переговорах примет участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Ранее о том, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию как место для возможной встречи Путина и Трампа, сообщали источники Reuters. По данным The Wall Street Journal, китайские чиновники предложили провести переговоры президентов РФ и США в Китае. Кроме того, Пекин выразил готовность содействовать миротворческим усилиям после возможного перемирия. В США и Европе, пишет WSJ, к этому предложению отнеслись скептически.

Президент США заявил журналистам, что, по его мнению, Путин «хочет мира». «Я думаю, что мы на пути к миру. Я думаю, что президент Путин хочет мира, президент Зеленский хочет мира, и я хочу мира. Я просто хочу, чтобы людей перестали убивать», — добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли на первой встрече по Украине присутствовать Владимир Зеленский, Трамп, пишет CNN, дал понять, что украинского лидера на ней, вероятно, не будет. «Наверное, у нас будет первая встреча, а потом посмотрим, что можно сделать со второй», — сказал президент США.

Трамп также сказал, что не считает «практичным» членство Украины в НАТО. По его словам, Украина вряд ли сможет вернуть все свои территории, аннексированные Россией в ходе войны. Накануне об этом же говорил министр обороны США Пит Хегсет.

Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным он объявил, что договорился немедленно начать переговоры по Украине. В Кремле заявили, что президенты США и России «договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч». Путин пригласил Трампа в Москву.

Переговоры президентов США и России состоялись после первого этапа нового обмена заключенными. Стороны договорились, что Россия освободит американского школьного учителя Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам по обвинению в контрабанде наркотических веществ, в обмен на россиянина Александра Винника, задержанного американскими властями по обвинению в отмывании денег. Фогель уже вернулся в США. Адвокат Винника ожидает, что вскоре его передадут России.

Подробности телефонных разговоров Трампа с Путиным и Зеленским

Трамп созвонился с Путиным и Зеленским. И объявил, что начинает переговоры о завершении российско-украинской войны

Подробности телефонных разговоров Трампа с Путиным и Зеленским

Трамп созвонился с Путиным и Зеленским. И объявил, что начинает переговоры о завершении российско-украинской войны