Война Тысяча восемьдесят шестой день. Трамп начал переговоры о мире

Украинские военные в Покровске, Донецкая область. 10 февраля 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о возможном окончании войны. Что вы об этом думаете? Какими могут быть условия мирного соглашения? Трамп добьется его подписания? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир?

Президент США Дональд Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Он созвонился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Трамп объявил, что переговоры должны начаться немедленно.

В Кремле заявили, что Путин пригласил Трампа в Москву, но «пока конкретного понимания на этот счет нет». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обмен приглашениями и «ориентированность на отдельную двустороннюю встречу — это разные процессы».

Трамп, в свою очередь, сообщил, что встреча с Путиным планируется, она может пройти в Саудовской Аравии при участии наследного принца Мухаммеда бин Салмана. В Москве это пока не прокомментировали.

Переговоры о завершении войны в Украине — главная тема. Вот что об этом написала «Медуза»

Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Он созвонился с Путиным и Зеленским. Как это восприняли в мире. «Украину поимели. Европу, кстати, тоже», — сказал украинский чиновник

Главное о начале переговоров. Как это было.

Пост Трампа после его беседы с Путиным. Полный текст. «Мы согласились работать вместе. Это нам выгодно».

Как может закончиться война. Версия Bloomberg. Есть три сценария — в каждом Украине и Европе будет нужна помощь США.

Трамп обсудил с Путиным и Зеленским конец войны в Украине Meduza

Война глазами читателей «Медузы»

Иван. Печально видеть, как нарратив про «коллективную ответственность россиян» превратился в философско-семантические игрища («не коллективная ответственность, а коллективная вина»), в копинг-стратегию, в своего рода конкурс «кто тут громче всех ненавидит россиян». [Люди обсуждают это] вместо того, чтобы сконцентрировать все усилия на призыв к миру и прекращению кровавой бани.

Россия и Украина — соседи, и в силу как минимум одного этого нужно думать о том, как взаимодействовать дальше. Для меня в свое время показательным стал пример Камбоджи, когда сторонники и противники режима Пол Пота простили друг друга — в том числе и во имя дальнейшего мирного сосуществования. Мало кто тычет нынешних немцев и японцев в то, что делали их деды — однако поспешное клеймение немцев после Первой мировой войны впоследствии привело ко Второй. Если мы слишком закапываемся в умствования про моральную ответственность, то мы рискуем повторить эту катастрофическую ошибку. Пусть вопросы ответственности отдельных людей (тех, которые реально принимали эти решения) решают международные механизмы — если они сохранятся и докажут свою жизнестойкость и адекватность.

Многие из россиян находятся под двойным давлением: внутри страны — из-за своей антивоенной деятельности, вне ее — из-за «неправильного» паспорта. Не забудем и о том, что тем, кто жертвовал Украине, часто прилетают большие штрафы, которые [будучи выплаченными в бюджет] снабжают и армию РФ тоже. Поэтому вместо философствований (которые, если честно, сейчас никому объективно не нужны и для которых сейчас не время) лучше содействовать максимально скорому прекращению смертей, а после этого — оперативно восстанавливать разрушенное.

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Война Тысяча восемьдесят пятый день. Спецпосланник Трампа, возможно, провел тайную трехчасовую встречу с Путиным в Москве

Что происходило 12 февраля

Война Тысяча восемьдесят пятый день. Спецпосланник Трампа, возможно, провел тайную трехчасовую встречу с Путиным в Москве

«Медуза»