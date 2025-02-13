Кремль считает США своим главным «визави» в переговорах о мире с Украиной. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Киев так или иначе обязательно будет участвовать в переговорах по урегулированию, но при этом будет и «двусторонний российско-американский трек». «Главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, президенты России и США в ходе своей телефонной беседы не обсуждали возможное участие Европы в переговорах о мире. «Это никак не обсуждалось и европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе. Скорее, здесь нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место», — сказал он.

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