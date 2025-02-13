У нас с Трампом состоялся действительно хороший почти часовой . Трамп сказал, что ему кажется, что Путин хочет мира и хочет окончания войны. И он сказал: «Я знаю, что и ты хочешь». Я ответил: «Вы разговариваете с Путиным как с главой российского государства, я разговариваю с вами, а о нем думаю как о враге. И я ему не доверяю». Я сказал, что все хотят заставить Путина заключить мир, справедливый для Украины, но я не верю, что это легко. Я сказал, что для нас приоритет — это гарантии безопасности. У нас уже было одно прекращение огня — . Россия сорвала соглашение. И они в любом случае будут все срывать. Поэтому без гарантий безопасности нельзя. Я знаю, что американцы не хотят, чтобы Украина была в НАТО, и для нас это будет очень сложно. Тогда дайте нам оружие и военный контингент США и Европы.

Трамп сказал, что хотел одновременно поговорить с двумя президентами — России и Украины. Он не сказал, что Путин — это приоритет, и я верю ему. Действительно, не очень приятно, что Трамп сперва связался с Россией, потому что вы знаете, как Украина и Европа на такое реагируют — никаких переговоров об Украине без Украины. Звонки — это звонки, я все понимаю, но для нас важнее встречи. Только после встреч США и Украины и разработки плана, как остановить Путина, справедливо говорить с россиянами. Нам важно, чтобы за столом переговоров были и европейцы. Все понимают, что может быть такой формат переговоров — Америка, Украина и Россия. А где Европа? Я очень заинтересован, чтобы была Европа. Непонятно, как все будет, но мы должны быть стойкими.

Это краткий пересказ заявления Владимира Зеленского, сделанного во время рабочей поездки на Хмельницкую АЭС 13 февраля. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

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Фото на обложке: пресс-служба президента Украины / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA