Bloomberg составил три сценария возможного завершения российско-украинской войны. Во всех случаях Украине и ЕС понадобится помощь США

Аналитики Bloomberg описали три возможных сценария завершения российско-украинской войны. Сценарии представлены в статье агентства, посвященной телефонным переговорам президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а также реакции на этот разговор европейских чиновников, которых о нем не предупредили.

Несмотря на уверенность Трампа, пока неясно, удастся ли прийти к мирному соглашению, поскольку Путин по-прежнему «не проявляет склонности к компромиссам», пишет Bloomberg. Однако агентство считает, что «широкие контуры» урегулирования по Украине уже видны. Вот так как их представляют аналитики:

Базовый (и наиболее вероятный) сценарий. В обозримом будущем аннексированные РФ территории Украины останутся в «подвешенном состоянии» и под фактическим контролем России. Возможны некоторые обмены территориями, включающие часть занятой ВСУ Курской области. Украина получит некие гарантии безопасности, и большая часть переговоров будет сосредоточена на том, насколько эти гарантии будут сильны. Поскольку вступление Украины в НАТО, вероятно, пока исключается, выполнение обязательств по этим гарантиям будет зависеть от решений будущих политических лидеров. Если Европе удастся установить контакты с Белым домом, она может убедить США сохранить поддержку Украины, пока страны Евросоюза будут наращивать собственные возможности в этом направлении.

В обозримом будущем аннексированные РФ территории Украины останутся в «подвешенном состоянии» и под фактическим контролем России. Возможны некоторые обмены территориями, включающие часть занятой ВСУ Курской области. Украина получит некие гарантии безопасности, и большая часть переговоров будет сосредоточена на том, насколько эти гарантии будут сильны. Поскольку вступление Украины в НАТО, вероятно, пока исключается, выполнение обязательств по этим гарантиям будет зависеть от решений будущих политических лидеров. Если Европе удастся установить контакты с Белым домом, она может убедить США сохранить поддержку Украины, пока страны Евросоюза будут наращивать собственные возможности в этом направлении. Лучший (и идеальный для Киева) сценарий. США и страны Европы пообещают вмешаться, если Россия нарушит условия мирного соглашения. Но угроза прямого конфликта с РФ вызывает опасения даже у самых ярых сторонников Украины, отмечает Bloomberg. Вместо этого союзники Киева могут пообещать увеличить военную помощь Украине, повторно ввести или усилить санкции против РФ, помочь в развитии украинской оборонной промышленности и реформировать ВСУ, чтобы они стали главным сдерживающим Россию фактором. Такой вариант развития событий также может открыть Украине путь для вступления в Евросоюз в течение 10 лет, что, в свою очередь, позволит укрепить восточный фланг ЕС.

США и страны Европы пообещают вмешаться, если Россия нарушит условия мирного соглашения. Но угроза прямого конфликта с РФ вызывает опасения даже у самых ярых сторонников Украины, отмечает Bloomberg. Вместо этого союзники Киева могут пообещать увеличить военную помощь Украине, повторно ввести или усилить санкции против РФ, помочь в развитии украинской оборонной промышленности и реформировать ВСУ, чтобы они стали главным сдерживающим Россию фактором. Такой вариант развития событий также может открыть Украине путь для вступления в Евросоюз в течение 10 лет, что, в свою очередь, позволит укрепить восточный фланг ЕС. Худший (и «кошмарный» для Киева) сценарий. Трамп может потерять интерес к будущему Украины до заключения какой-либо сделки, прекратить военную и финансовую помощь, оставив Европу саму решать все проблемы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что собирается завершить войну между Россией и Украиной как можно быстрее. США до сих пор не представили официальный план возможного завершения конфликта.

Глава Пентагона Пит Хегсет, выступая 12 февраля в Брюсселе, призвал союзников Украины признать, что возвращение страны к границам до 2014 года — «иллюзорная цель». Он также обозначил позицию США по вопросу членства Украины в НАТО, которого добивается официальный Киев. По словам Хегсета, США не считают это «реалистичным результатом урегулирования путем переговоров». «Вместо этого любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками», — заявил министр обороны США.

В тот же день президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Трамп объявил, что начинает переговоры о завершении российско-украинской войны.

О чем Трамп говорил с Путиным и Зеленским

Трамп созвонился с Путиным и Зеленским. И объявил, что начинает переговоры о завершении российско-украинской войны

О чем Трамп говорил с Путиным и Зеленским

Трамп созвонился с Путиным и Зеленским. И объявил, что начинает переговоры о завершении российско-украинской войны