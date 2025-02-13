Источник The Times в Минобороны Великобритании предложил Украине послать Трампа вслед за «русским военным кораблем»

Британская газета The Times рассказала 13 февраля, что думают политики и военные в Великобритании и Европе о том, что президент США Дональд Трамп начал переговоры о завершении российско-украинской войны.

Один из источников издания в министерстве обороны Великобритании с недоверием отнесся к тому, что Трамп 12 февраля сперва провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем — с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Некоторые из нас говорили: украинцы не для того воевали три года, теряли своих сыновей и дочерей, чтобы их исключили из обсуждения их будущего. На их месте я бы передал Трампу такое же послание, как и те, кто был на острове Змеиный», — сказал источник газеты.

Он имеет в виду о русском военном корабле, которую произнес один из украинских пограничников на острове Змеиный в Черном море в начале войны, 24 февраля 2022 года.

Как пишет The Times, в министерстве иностранных дел Великобритании обеспокоены действиями Трампа. «Уберите [гарантии] безопасности и членство [Украины] в НАТО, и Путин, похоже, будет готов к переговорам», — сказал один из правительственных источников.

Издание указывает, что позиция Украины за столом переговоров теперь под вопросом, и маловероятно, что Великобритания или любая другая страна Европы «сможет повлиять на переговоры без предложения разместить миротворческие войска». «На что мы готовы пойти, чтобы получить место за столом переговоров?» — сказал один из собеседников газеты.

Европейские дипломаты опасаются, что, если Великобритания не вмешается в процесс, то больше этого никто не сделает, и Трамп и Путин договорятся без участия Европы.

Высокопоставленные европейские дипломаты считают, что Трамп и его администрация «подставили Украину». Один из источников сказал, что «ключевые уступки сделали заранее». Другой назвал это «катастрофой»: «Ослабить нашу позицию еще до начала переговоров. Зачем это делать? Украина обещала взамен редкоземельные [металлы]. А что обещала Россия? Ничего! Они продолжают свои имперские амбиции».

Неназванный украинский военный сказал The Times: «Ситуация не очень хорошая. Переговоры об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы».

Дональд Трамп 12 февраля провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, а затем — с Владимиром Зеленским. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает своим главным «визави» в переговорах Вашингтон, а Украина, по его словам, так или иначе обязательно будет участвовать в переговорах, но при этом будет и «двусторонний российско-американский трек».

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