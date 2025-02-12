Война Тысяча восемьдесят пятый день. Спецпосланник Трампа, возможно, провел тайную трехчасовую встречу с Путиным в Москве

Развалины дома, разрушенного при российском обстреле. Константиновка, 11 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Мы просим наших читателей из Украины и России поделиться с нами мнением о моральной ответственности каждого из россиян за эту войну. Форму для обратной связи с вопросами ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Посланник Трампа возможно, встретился с Путиным

Посланник президента США Стивен Уиткофф, который 11 февраля прилетал в Москву, чтобы забрать на родину гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, возможно, встречался с президентом России Владимиром Путиным.

О факте этой встречи заявил ведущий Fox News Шон Ханнити. По его информации, она продолжалась три с половиной часа. Ханнити не привел никаких подробностей.

В Белом доме не ответили на запрос The Washington Post о комментарии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на своем ежедневном брифинге также ничего об этом не сказал.

Уиткофф сейчас официально занимает должность спецпосланника президента США по Ближнему Востоку. Он миллиардер, сделавший состояние на недвижимости. Уиткоффа называют одним из ближайших соратников Трампа, они дружат еще с 1980-х годов.

Источники The New York Times также утверждают, что целью поездки Уиткоффа в Москву было не только освобождение Марка Фогеля. По их данным, несколько недель назад Трамп тайно наделил Уиткоффа дополнительными полномочиями, выходящими за пределы ближневосточного урегулирования, и поручил ему открыть канал переговоров с российским руководством.

Собеседники NYT также сообщили, что перед визитом в Москву Уиткофф провел прямые переговоры с «близкими союзниками» Путина и обсуждал российско-украинский конфликт с представителями Саудовской Аравии и Катара — странами, которые позиционируют себя как потенциальных посредников при ведении переговоров. О том, встречался ли Уиткофф с Путиным, в статье NYT ничего не говорится.

Официально в администрации Дональда Трампа после возвращения Уиткоффа из Москвы прямо связали освобождение Марка Фогеля с начинающимся диалогом по прекращению боевых действий. «[Это] показывает позитивный настрой со стороны России и является знаком того, что мы движемся в правильном направлении для завершения войны в Украине», — говорилось в официальном сообщении Белого дома.

Украина

Зеленский заявил, что в его офисе были убиты несколько человек при попытке покушения на него в первые дни войны

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian рассказал о покушениях на него в самом начале полномасштабного вторжения. По его словам, во время одного из них погибли несколько человек в офисе президента.

Многие лидеры мне звонили и говорили: надо выезжать. Это все было. Не то что кто-то позвонил и сказал «выезжай», а я сказал «нет». Было давление с разных сторон. Были люди, которые хотели [меня] убить, и были выстрелы и тому подобное. Погибли некоторые люди внутри нашего офиса, были другие люди, которые [меня] защищали. Была высадка десанта и тому подобное.

По мнению украинского президента, таким образом Россия оказывала на него физическое давление, одновременно с этим выдвигая ультиматумы по прекращению огня и требуя принять их условия.

В офисе Зеленского еще в начале войны рассказывали, что на него было совершено более десятка покушений. Сам он в 2023 году сравнивал регулярные попытки убить его с «днем сурка».

В последний раз о попытке покушения на Зеленского сообщалось в мае 2024 года. Тогда Служба безопасности Украины утверждала, что разоблачила сеть агентов, якобы готовивших убийство президента, а также руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

Война глазами читателей «Медузы»

Константин (Киев). Считаю ли я, что россияне виновны? Да! Каждый, кто в 2012 году (с Болотной) был старше 16 лет, каждый виновен! Кто трусливо предал свои идеалы, кто отступил, кто изначально был с крайне правыми и имперскими взглядами (по сути сторонником российского нацизма) и кто с мыслями «я вне политики». В целом, все граждане территории, которая пока что называется , виновны. Все несут ответственность — и не только моральную.

Вы вдумайтесь в текст, который сами написали перед кнопкой «отправить». Вы все вместе построили бесправную колонию на 140 миллионов человек, где есть страх быть наказанным за мысли, высказанные в письме. При том, что письмо не подписано настоящим именем, не говоря уже о достоверных персональных данных! И после такого положения вещей вы считаете себя невиновными? Если да, у меня нет слов, только нецензурное выражение.

Я не снимаю вины с украинцев, в том числе и с себя. За то, что пошли резко вразрез с мировоззрением и практиками правительства россии, не пытаясь сгладить углы. Не снимаю ответственности за оскорбления ПТН ХЛО и другие выражения. Мы тоже виновны — и крупными, и мелкими провокациями, и «недипломатическим поведением» в адрес правящего режима россии. Но мы не хотели и не хотим бесправной колонии себе и своим детям. И мы боремся, каждый как может.

Моим детям восемь и четыре. Младший еще не понимает, для него все, что происходит, — норма. Иногда страшная, но норма. А старший, разговаривая на русском языке дома, люто ненавидит россиян. Он не может сформировать мысль об этом еще в цельное и конструктивное предложение, но он впитал эту ненависть по звукам разрывающихся «шахедов» и ракет над домом по ночам. По звукам, которые его три года будят и пугают. По времени, когда он сидит в квартире без света или прячется в бомбоубежище в школе. Мы с женой стараемся дистанцировать их от войны, но война везде и всегда.

Вы спрашиваете о нормализации отношений? Ответьте себе: сможет ли мой сын, когда вырастет, конструктивно вести дела (культурные, научные, бизнес-дела — да любой тематики) с представителями РФ? Я уже не смогу. Сможет ли он? Все возможно, но я не уверен в этом. Боюсь, и младший, когда подрастет, впитает и отравит себе душу ненавистью ко всему, что имеет корень «россия».

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