Константиновка, Донецкая область. Местный житель, получивший ранение в результате российского обстрела. 10 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Мы просим наших читателей из Украины и России поделиться с нами мнением о моральной ответственности каждого из россиян за эту войну. Форму для обратной связи с вопросами ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Посол США впервые за полгода приехала в российский МИД

Посол США в России Линн Трейси 11 февраля встретилась в здании МИД РФ с заместителем главы ведомства Сергеем Рябковым.

В официальном сообщении ведомства, опубликованном уже после встречи, она была названа «запланированной». По утверждению МИД РФ, на встрече обсуждалась «деятельность зарубежных учреждений».

Поездка посла США в МИД РФ — нечастое событие. Согласно пресс-релизам на сайте российского ведомства, Трейси, которая возглавляет дипмиссию США в Москве с начала 2023 года, в последний раз посещала МИД РФ в июне 2024 года — тогда ее вызвали, чтобы вручить ноту в связи с атакой ВСУ на Севастополь. С Рябковым Трейси в статусе посла встречалась только один раз, в апреле 2023 года.

Визит Трейси в МИД РФ произошел на фоне сообщений о том, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку и один из ближайших соратников Дональда Трампа Стив Уиткофф якобы тайно прилетел в Москву. Такая информация утром 11 февраля распространилась в соцсетях и телеграм-каналах — после того как во Внуково из Вашингтона прилетел бизнесджет Gulfstream G650ER.

В Кремле официально отвергли сообщения о визите Уиткоффа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов с ним Москва не планирует и «никакой информации» о его прилете у российских властей нет. Росавиация заявила, что прилетевший самолет выполнял «разовый технический рейс в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия».

Дональд Трамп на протяжении нескольких недель регулярно заявляет, что его команда ведет переговоры с Россией, направленные на окончание войны. В Москве эти заявления не подтверждают — лишь один раз Песков признал, что в последнее время «контакты по линии отдельных ведомств интенсифицировались». 9 февраля Трамп заявил, что уже говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным; Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать эти слова.

Украина

Трамп анонсировал поездку своего спецпредставителя Кита Келлога в Киев

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог «в ближайшее время» посетит Киев, подтвердил Дональд Трамп.

Он не назвал точных сроков визита Келлога. Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источник в окружении президента Украины писало, что визит состоится 20 февраля.

До этого Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Украинскую делегацию на мероприятии будет возглавлять президент Владимир Зеленский. Ожидается, что там он встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. 10 февраля Зеленский также заявлял, что еще до Мюнхенской конференции в Украину приедут «серьезные люди» из команды Трампа.

Поездка Келлога в Украину первоначально планировалась еще в начале января, однако позже была отложена на неопределенный срок. В МИД Украины отказ Келлога от поездки объясняли ограничениями американского законодательства, которое не позволяет членам команды избранного президента совершать такие визиты до его инаугурации.

Келлог возглавляет работу над планом мирного урегулирования российско-украинского конфликта. По данным Bloomberg, этот план может быть готов «в ближайшие недели». Британская газета The Telegraph 10 января писала, что сейчас разработка плана приостановлена — Келлог вернется к ней после встреч с европейскими союзниками. По данным издания, он хочет узнать мнения лидеров стран Европы о форме любого мирного соглашения и о том, какой вклад эти страны могут внести в процесс урегулирования конфликта.

Визит Келлога в Москву в ходе его поездки по Европе не планируется, написал 10 января Bloomberg.

Война глазами читателей «Медузы»

Элла. Тема коллективной ответственности была очень острой в начале войны, и так как я тогда поглощала практически все, что выдавали медиа, то, конечно, считала себя бесконечно виноватой. Виноватой во всем. Что родилась и выросла в России, что закончила вуз на бюджетном, что работала там (то есть платила налоги). Что посмела заниматься своей жизнью, когда, как кричат из каждого утюга сейчас, должна так-то была выходить на митинги, становиться депутатом или отбирать деньги у олигархов. Или что там еще придумали [что я должна была сделать]. Да, как видно по моим словам, через какое-то время вину с себя я сняла.

В мае 2022-го я участвовала в небольшой научной конференции во Франции, и среди выступающих были люди как из России, так и Украины, но с местом работы в Европе. Во время общего обеда я оказалась за одним столом с украинцем, и мы все были с бейджами. И спросила, а нормально ли ему, что я вот с российским паспортом нахожусь рядом с ним? И он ответил, что я как раз здесь, а не на передовой, поэтому я не должна извиняться за других, изменить ситуацию тоже не в моих силах.

Я не вижу смысла строить хоть какие-то отношения с теми, кто употребляет слова типа «расия» (с маленькой буквы и ошибками), орки/урки, рашисты, ruzzia и пр. Это бессмысленно — они уже повесили на тебя оковы из хэштегов просто на основании твоего паспорта. Для них ты сам не важен […].

Любая украинка или украинец может меня ненавидеть или винить сейчас и в ближайшие лет сто. Наверное, если на дом или машину моей семьи упадет украинский дрон (шансы далеко не нулевые), я буду делать то же самое.

Насильно мил не будешь. Нормализация отношений возможна только с теми, кто думает так же, как и ты. У меня просто жизни не хватит доказывать рандомным обвинителям, что я не убийца и не хочу захватить мир.

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Война Тысяча восемьдесят третий день. МИД РФ заявляет, что Россия не получала «конкретных предложений» о переговорах — даже об их начале

Что происходило 10 февраля

Война Тысяча восемьдесят третий день. МИД РФ заявляет, что Россия не получала «конкретных предложений» о переговорах — даже об их начале

«Медуза»