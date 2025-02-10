Зеленский: в Украину до Мюнхенской конференции приедут «серьезные люди» из команды Трампа

На этой неделе, до начала Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, в Украину приедут представители команды президента США Дональда Трампа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Визит чиновников из администрации Трампа украинский лидер анонсировал во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвиньо.

«Сегодня важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, совместном видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но (должно быть) общее видение главных вещей — как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине, — сказал Зеленский. — На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды президента Трампа у нас в Украине еще до Мюнхенской конференции. Потом будет Мюнхенская конференция, у меня будет там ряд встреч, в том числе с вице-президентом США (Джей Ди Вэнсом)».

О каких «серьезных людях» идет речь, президент Украины не уточнил.

Дональд Трамп называл прекращение войны между Россией и Украиной одним из ключевых пунктов своей президентской программы.

Источники Bloomberg сообщали, что спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог представит план США по прекращению войны на Мюнхенской конференции по безопасности. Келлог опроверг информацию об этом. Он заявил, что план будет представлять Трамп, но «этого не случится на следующей неделе» (10-16 февраля).

Владимир Зеленский 6 февраля говорил, что у Трампа пока нет официального плана по завершению российско-украинской войны.