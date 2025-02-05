Bloomberg: союзники США ожидают, что спецпосланник Трампа представит мирный план по завершению российско-украинской войны на Мюнхенской конференции

Союзники США ожидают, что спецпосланник по Украине и России Кит Келлог представит план Дональда Трампа по завершению войны на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля, пишет Bloomberg со ссылками на источники.

Собеседники агентства не уточнили, насколько подробно будет представлен план и в каком формате будет проходить его представление. Однако комментарии и публичные высказывания Келлога и других чиновников в последние недели дают понять, что план будет основан на идее «мира через силу» — то есть через принуждение сторон.

План, как пишет Bloomberg, предполагает потенциальную заморозку конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории «в подвешенном состоянии» с предоставлением Украине гарантий безопасности. Какими будут эти гарантии — не уточняется.

Сам Келлог ранее написал в своем аккаунте, что примет участие в Мюнхенской конференции и «с нетерпением ждет возможности» поговорить о цели Трампа завершить «кровавую и дорогостоящую» войну в Украине. «Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами», — написал он.

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