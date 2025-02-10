Макеевка, Донецкая область. Эвакуация машины, сгоревшей в результате российского обстрела. 9 февраля 2025 года AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Мы просим наших читателей из Украины и России поделиться с нами мнением о моральной ответственности каждого из россиян за эту войну. Форму для обратной связи с вопросами ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Москва заявляет, что пока не получала «конкретных предложений» о начале переговоров

Появляющиеся на Западе и в Украине заявления о скором начале переговоров нужно воспринимать как «разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций», заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что для начала процесса заявления о переговорах должны сопровождаться «практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии».

«Конкретные предложения такого характера пока не поступали», — сказал Галузин.

Он в очередной раз заверил, что Россия «остается открытой к диалогу» и хочет добиться «окончательного урегулирования кризиса». По словам Галузина, для этого необходимо «искоренить его первопричины», в числе которых он назвал расширение НАТО и «попрание прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины».

Президент США Дональд Трамп, называющий одной из приоритетных целей своей внешней политики прекращение российско-украинской войны, с момента вступления в должность регулярно говорит, что непубличные переговоры с Москвой и Киевом уже идут — и идут «хорошо». В Москве указывают на «поспешность» таких заявлений.

9 февраля Трамп заявил, что в переговорах о завершении войны есть «прогресс». Он подчеркнул, что США поддерживают контакты и с Украиной, и с Россией. За день до этого Трамп сказал, что уже разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не уточнил, о чем конкретно они говорили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг факт такого разговора.

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Мир

Немецкие политики исключают скорое вступление Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц и наиболее вероятный будущий канцлер, лидер партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц сошлись во мнении, что Украина в ближайшее время не будет членом НАТО.

Тема Украины поднималась на предвыборных дебатах (23 февраля в Германии состоятся парламентские выборы). Шольц заявил, что вступление Киева в НАТО «не произойдет в ближайшее время», сославшись на позицию США, которые не готовы видеть Украину в альянсе.

Мерц, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что Украина не может присоединиться к альянсу, «потому что НАТО не принимает членов, которые находятся в состоянии войны». Он не уточнил, что думает о возможности вступления Украины в альянс после окончания боевых действий.

Шольц также в очередной раз заявил, что исключает поставки Украине ракет Taurus. Мерц, в свою очередь, выступил за поставки, подчеркнув, что его позиция по этому вопросу «никогда не менялась». Оба политика выразили надежду на мирные переговоры на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.

Шольца на протяжении трех лет войны неоднократно критиковали за излишне осторожную, по мнению критиков, позицию в отношении Украины. В Киеве рассчитывают, что в случае избрания канцлером Мерц усилит поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что видит вступление в НАТО основной гарантией того, что российское вторжение больше не повторится. В начале февраля он предположил, что гарантией безопасности Украины, если она не войдет в НАТО, могло бы стать ядерное оружие — его в таком случае надо предоставить Киеву.

Тогда же Зеленский сказал, что если Украине откажут во вступлении в альянс, Россия должна вернуть все захваченные территории. «Он [Путин] вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО. Возвращайте наши земли. Это должно рассматриваться именно так», — заявил президент Украины.

Война глазами читателей «Медузы»

Изабель (Нидерланды, ранее Донецкая область). Да, россияне ответственны за уничтожение украинцев. Все ли? Нет, не все. Но в большинстве своем. Все те россияне, кто выступил против войны и до сих пор выступает, все, кто был задержан и получил срок за свои действия или высказывания в поддержку Украины — это герои. Герои не меньше воинов ВСУ. Слава им, слава лучшему в людях. Те же, кто не выступил публично (я все понимаю), но сказал лично всем родственникам и знакомым в Украине, что против этого ужаса и искренне хочет, чтобы Украина победила, тоже не ответственны.

Понимаю, что сейчас адекватным русским очень сложно. […] Я бы не хотела оказаться на месте адекватного русского, который против войны. Который желает Украине победы и ощущает свое бессилие и которого при этом ненавидят свои же (так как предатель) и ненавидят украинцы (так как русский).

[…] Да, ответственность есть. И да, русским еще долго придется первыми говорить украинцам: «Мне жаль, я всем сердцем поддерживаю Украину и делаю, что могу», чтобы украинцы относились к ним толерантно. А те, кто говорить [этого] не будут, и будут высокодержавно «не замечать» или продолжать «не будем о политике», точно будут оставаться врагами.

Поймите, для многих украинцев это [война] не только потеря дома в прямом смысле слова, потеря близких людей, но и потеря прошлого, поиск самоидентификации и много чего еще.

Что происходило 9 февраля

Война Тысяча восемьдесят второй день. У Трампа две новости. Первая: он созвонился с Путиным. Вторая: он хочет от Украины соглашение по редкоземельным металлам и газу в обмен на гарантии безопасности

Что происходило 9 февраля

Война Тысяча восемьдесят второй день. У Трампа две новости. Первая: он созвонился с Путиным. Вторая: он хочет от Украины соглашение по редкоземельным металлам и газу в обмен на гарантии безопасности

«Медуза»