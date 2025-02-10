Президент США заявил о «прогрессе» в переговорах о завершении российско-украинской войны

Дональд Трамп заявил, что в переговорах о завершении российско-украинской войны есть «прогресс», но отказался сообщить какие-либо подробности разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

В ходе беседы с журналистами, сопровождавшим его в поездке на , Трамп дал понять, что у него состоялся разговор с Путиным. При этом никаких подробностей этой беседы он раскрывать не стал. «Я ожидаю, что у нас будет еще много разговоров. Мы должны положить конец этой войне», — заявил президент США.

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают контакты и с Россией, и с Украиной. «Мы ведем переговоры с обеими сторонами», — сказал он.

«Я действительно верю, что мы добиваемся прогресса. Мы хотим остановить войну между Россией и Украиной», — сказал он.

Дональд Трамп ранее рассказал о разговоре с Владимиром Путиным в интервью изданию The New York Post, вышедшем 8 февраля. Тогда он также не стал уточнять, о чем конкретного говорил с президентом РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова Трампа о разговоре с Путиным заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эту информацию.

Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что видит одной из своих целей на посту президента завершение российско-украинской войны. Спецпосланник по Украине и России Кит Келлог говорил, что договориться о мирном соглашении планируется в течение 100 дней с момента вступления Трампа в должность.

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