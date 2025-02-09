Трамп заявил, что поговорил с Путиным по телефону

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию The New York Post, опубликованном 8 февраля, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о завершении российско-украинской войны.

Отвечая на вопрос, сколько раз они говорили по телефону, Трамп сказал: «Я лучше промолчу».

Трамп заявил, что российскому президенту «действительно небезразлична» гибель людей на поле боя. «Он хочет, чтобы люди перестали умирать», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что у него есть «конкретный план» по прекращению войны. «Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война в Украине так ужасна. Я хочу покончить с этой чертовщиной», — сказал он.

Дональд Трамп поручил советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по урегулированию конфликта. «Давайте начнем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди», — сказал Трамп, обращаясь к Уолтцу на борту президентского самолета, где проходило интервью.

Трамп сообщил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов, чтобы получить доступ к редкоземельным минералам в Украине в обмен на гарантии безопасности при любом потенциальном мирном урегулировании. Также это соглашение, по словам Трампа, затрагивает газ, он не уточнил, что имеет в виду.

Обновление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу» 9 февраля, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о телефонном разговоре Путина и Трампа. «По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Песков.

Телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным «в течение нескольких дней» после того, как вступит в должность президента США. Инаугурация Трампа прошла 20 января.

Источники газеты The Washington Post сообщили в ноябре 2024 года, что Трамп общался с Путиным по телефону вскоре после своей победы на выборах президента США. Собеседники газеты говорили, что тогда Трамп призывал Путина «не эскалировать войну». В Кремле отрицали факт разговора.

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