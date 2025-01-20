CNN: Трамп собирается провести телефонный разговор с Путиным вскоре после инаугурации

Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после того, как он вступит в должность в президента США, сообщил телеканал CNN вечером 19 января (в ночь на 20 января по Москве).

Источники телеканала рассказали, что «цель разговора — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне в Украине».

Команда Дональда Трампа начала готовить встречу с Путиным несколько недель назад, но пока неясно, определена ли дата беседы, отмечает CNN. После того, как Трамп вступит в должность, американские и российские чиновники, по данным телеканала, смогут полноценно приступить к работе по организации их личной встречи.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что готов положить конец российско-украинской войне в течение 24 часов после того, как станет президентом США. Трамп вступит в должность президента после инаугурации 20 января.

Источники газеты The Washington Post ранее сообщили, что Дональд Трамп общался с Владимиром Путиным по телефону вскоре после своей победы на выборах президента США, 7 октября 2024 года. По словам источников, Трамп призывал Путина «не эскалировать войну» и напомнил, что в Европе сосредоточено «значительное» число американских военных. В Кремле отрицали факт разговора, называя публикацию издания «чистой выдумкой».

Трамп говорил, что переговоры от встрече с Путиным уже идут, но в Кремле отмечали, что конкретики по этому поводу пока нет.

Ранее Швейцария и Сербия заявили, что готовы принять встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.

Конгрессмен Майк Уолц, которого Трамп выбрал своим советником по национальной безопасности, не стал говорить журналистам, будет ли во встрече Трампа и Путина участвовать президент Украины Владимир Зеленский. «Мы еще не определили точную структуру [будущей встречи], но работаем над этим», — сказал Уолц 12 января в интервью ABC News.

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