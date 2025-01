Сегодня инаугурация Дональда Трампа Как она устроена, где ее смотреть и почему американский бизнес выстроился в очередь, чтобы пожертвовать на нее деньги

Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Вечером 20 января (по московскому времени) в Вашингтоне пройдет инаугурация Дональда Трампа, после которой он официально станет 47-м президентом США. Рассказываем, где ее можно посмотреть, сколько денег команда Трампа на нее собрала, какие указы новый президент может подписать после церемонии и кто перевозит его вещи в Белый дом, пока он дает президентскую присягу.

Официальная церемония: где, когда она пройдет и кто на нее приглашен

Инаугурации президентов США всегда проходят 20 января (это указано в 20-й поправке к Конституции) в Вашингтоне. Главная часть церемонии — президента и вице-президента — начнется в полдень по местному времени, или в 20:00 по Москве. После присяги Дональд Трамп произнесет инаугурационную речь.

Обычно инаугурации президентов США проходят на ступенях Капитолия, но в этот раз церемонию проведут внутри здания — в зале под куполом Капитолия. Такое решение было принято из-за холодной погоды. Это значит, что на инаугурации будет гораздо меньше зрителей, чем планировалось изначально, объясняет Axios.

Всего комитет Конгресса по инаугурационным церемониям выпустил 220 тысяч билетов на мероприятие. Эти билеты передают конгрессменам, а те распространяют их среди своих избирателей. Билеты бесплатные, получить их сложно. Но те, у кого не получится попасть на церемонию, разумеется, смогут посмотреть трансляцию по ТВ или в интернете.

Трансляция инаугурации Дональда Трампа Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies

Среди высоких гостей на инаугурации будет предшественник Трампа Джо Байден (Трамп на его инаугурацию в 2021 году не пришел), а также Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Зарубежных лидеров власти США обычно не приглашают, но Трамп нарушил эту традицию и разослал приглашения. Приехать обещал как минимум президент Аргентины Хавьер Милей. От России представителей не ожидается.

На инаугурации должны появиться и крупные бизнесмены: глава Tesla и SpaceX, соратник Трампа Илон Маск, основатель Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос, гендиректор OpenAI Сэм Альтман и руководитель TikTok Шоу Цзы Чу (Трамп выступает против запрета TikTok в США, хотя во время своего первого президентского срока сам грозил заблокировать соцсеть).

Инаугурационные вечеринки: как они стали способом «загладить вину» перед Трампом

В последние недели СМИ писали, что американский бизнес жертвует деньги на инаугурацию Трампа. Строго говоря, это не совсем так. Главную церемонию — с присягой и инаугурационной речью президента — организует и оплачивает Конгресс из денег налогоплательщиков. Команда Трампа собирает пожертвования на, скажем так, светские инаугурационные мероприятия: приемы, чаепития, балы, которые начались 18 января и будут продолжаться до 21 января.

Может показаться, что четырехдневная программа — это чересчур, но у Трампа будет меньше инаугурационных мероприятий, чем у некоторых его предшественников. Например, официальных балов ожидается три. Для сравнения, у Барака Обамы их было 10, у Билла Клинтона (при инаугурации на второй срок) — 14, отмечает CNBC.

Команда Трампа провела чрезвычайно успешную кампанию по сбору средств на инаугурацию. По информации источников The New York Times и The Wall Street Journal, собранная сумма приблизилась к отметке 200 миллионов долларов или даже преодолела ее. Это вдвое больше, чем Трамп собрал на свою первую инаугурацию в 2017 году (107 миллионов долларов), и втрое больше, чем Байден собрал в 2021 году во время пандемии (61 миллион долларов).

Среди корпораций, сделавших пожертвования, — автопроизводители Ford и General Motors, банковские конгломераты Goldman Sachs и Bank of America, телеком-гиганты AT&T и Comcast, фармацевтическая корпорация Johnson & Johnson, авиаперевозчик Delta, а также Meta, McDonaldʼs и другие. Некоторые из этих компаний не выписывали чеки на инаугурации президентов США на протяжении 10 лет, а другие обещали приостановить пожертвования политикам после того, как сторонники Трампа пытались четыре года назад.

Журналисты пишут, что компании, их владельцы и руководители выстроились в очередь с деньгами, чтобы наладить отношения с Трампом. За крупные пожертвования спонсоры получают билеты на балы и приемы, которые позволят им оказаться рядом с президентом или важными фигурами из его администрации и таким образом «обрести влияние или загладить вину», объясняет The New York Times. В разговорах с The Wall Street Journal помощники Трампа прямо заявили, что фандрайзинговая кампания стала способом принять извинения от бизнеса, раньше «избегавшего» Трампа.

WSJ и NYT пишут, что в январе билеты на инаугурацию и сопутствующие ей вечеринки стали самыми желанными в корпоративной Америке — настолько, что некоторые спонсоры, которые пожертвовали миллион долларов и больше, не смогли получить пропуск на вип-мероприятия. Вероятно, в результате переноса инаугурации внутрь Капитолия тех, кто остался за бортом, будет еще больше.

Первые указы: от Трампа ждут помилования его сторонников, осужденных за штурм Капитолия

После присяги Дональда Трампа пройдут официальные проводы Джо Байдена. Позднее Трамп перейдет к подписанию документов в Овальном кабинете — это традиционный способ подчеркнуть приоритеты новой администрации Белого дома.

В первый день своего первого президентского срока Трамп подписал только один указ — об отмене , реформы здравоохранения Обамы, которого Трамп сменил. Байден, сменивший уже Трампа, в первый день отменил девять распоряжений своего предшественника, в том числе вернул США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, а также остановил строительство стены на границе с Мексикой.

По информации Axios, Reuters и AP, в первое время на посту президента — но необязательно именно в первый день — Трамп планирует подписать около 100 указов. Ожидается, что его первые распоряжения будут касаться нелегальной миграции, а именно возврата к практике быстрой депортации, возобновления строительства стены на границе с Мексикой, отмены предоставления гражданства США по рождению (но это право записано в американской Конституции, поэтому отменить его будет очень непросто).

Предположительно, Трамп также уделит внимание регулированию энергетической отрасли (в частности, повторно выведет США из Парижского соглашения по климату), введению тарифов на импорт и помилованию своих сторонников, осужденных после .

Переезд: как персонал Белого дома выселяет одну семью и заселяет другую за пять часов

В день инаугурации проходит еще одно — незаметное, но важное — мероприятие. Это выезд из Белого дома предыдущей президентской семьи и въезд следующей. Главная сложность — время. У сотрудников Белого дома есть меньше пяти часов, чтобы осуществить такое масштабное переселение.

Происходит это так. Утром 20 января уходящий президент и члены его семьи прощаются с персоналом Белого дома. Позже, примерно в 10:30 утра, они уезжают на церемонию инаугурации нового лидера. Только после этого сотрудники Белого дома начинают складывать их вещи: уходящий президент считается главой страны до тех пор, пока в полдень его преемник не принесет присягу, поэтому даже покидая Белый дом в последний раз, он видит его таким как всегда. Это настолько строгое правило, что даже грузовики с вещами нового президента не начинают разгружать до его присяги.

С 10:30 примерно 90 сотрудников Белого дома собирают вещи предыдущей семьи, тщательно убирают резиденцию, делают мелкий ремонт, если это нужно, а затем расставляют мебель и книги, развешивают фотографии, раскладывают одежду и памятные вещи нового президента и его домочадцев. Все это нужно закончить к 15:30, потому что после инаугурации новый президент и первая леди приезжают в Белый дом. К их приезду все должно быть готово — вплоть до их зубных щеток и их любимого мыла в ванной. Учтены даже такие мелочи, как температура и влажность в комнатах.

Чтобы все успеть, персонал Белого дома заранее связывается с представителями избранного президента и обсуждает, как его семья хотела бы обустроить резиденцию. Первая леди (обычно она отвечает за декор в Белом доме) решает, какую мебель и предметы интерьера она хочет привезти и как их расставить — для этого ей передают планы жилых помещений в Белом доме. Перепланировка тоже возможна, но позже: в день переезда на такие работы просто не хватает времени. Кстати, всего на втором этаже Белого дома, где живет семья президента, 16 комнат и шесть ванных комнат.

Обычно уходящие президент и первая леди приглашают в гости будущих, чтобы показать им Белый дом, познакомить с сотрудниками и таким образом немного облегчить переезд. В 2021-м Мелания Трамп этого не сделала. В 2025-м самой ей такая экскурсия, очевидно, не нужна.

Читайте также

Почему Трамп выиграл, а Харрис проиграла? Вот как это объясняют американские СМИ Республиканцу удалось привлечь на свою сторону латиноамериканцев и молодежь, а вице-президент не смогла объяснить избирателям, чем она лучше Байдена

Читайте также

Почему Трамп выиграл, а Харрис проиграла? Вот как это объясняют американские СМИ Республиканцу удалось привлечь на свою сторону латиноамериканцев и молодежь, а вице-президент не смогла объяснить избирателям, чем она лучше Байдена