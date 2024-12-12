Meta пожертвовала миллион долларов на инаугурацию Трампа

Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, пожертвовала один миллион долларов в избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

О планах сделать пожертвование представители компании, по словам источника WSJ, сообщили фонду в ноябре, когда основатель Facebook Марк Цукерберг был приглашен на ужин в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Перед ужином Цукерберг провел для Трампа демонстрацию умных очков Ray-Ban от Meta, которые потом подарил избранному президенту, рассказали источники.

Кроме этого, Цукерберг и его советники, по данным WSJ, встретились с сенатором Марко Рубио, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря, а также с тремя старшими советниками Белого дома: Стивеном Миллером, Винсом Хейли и Джеймсом Блэром. Старшие руководители Meta по политике Джоэл Каплан и Кевин Мартин, а также республиканский стратег Брайан Бейкер помимо этого встречались с новой главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

WSJ отмечает, что Бейкер долгое время работал на семью бывшего председателя финансового комитета Республиканской партии Тодда Рикеттса. По словам источников, Цукерберг и его жена Присцилла Чан наняли Бейкера осенью 2021 года, чтобы тот помог им наладить отношения с республиканцами.

После штурма Капитолия 6 января 2021 года Facebook забанил Трампа, объяснив это тем, что его посты поощряли насилие. В начале 2023 года аккаунты бывшего президента в Facebook и Instagram были восстановлены, но с определенными ограничениями. В июле Meta сняла эти ограничения.

Сам Трамп в своей книге «Спасти Америку», вышедшей в 2024 году, пообещал Цукербергу, что тот «проведет остаток своей жизни в тюрьме», если снова попытается «сделать что-то незаконное», как и другие, «кто совершит мошенничество на президентских выборах 2024 года». Трамп имел в виду пожертвование в размере 400 миллионов долларов, которое Цукерберг и его жена Присцилла Чан выделили двум некоммерческим организациям для помощи правительственным избирательным комиссиям по всей стране во время выборов 2020 года в пандемию коронавируса. Республиканцы обвинили Цукерберга в попытке повышения явки демократов в колеблющихся штатах.

В кампании 2024 года Цукерберг отказался поддержать кого-либо из кандидатов, заявив, что он «не планирует» каким-либо образом участвовать в выборах. Однако после покушения на Трампа в июле на митинге в Пенсильвании он отмечал реакцию Трампа на выстрел, называя ее «одним из самых крутых зрелищ», которые он видел в своей жизни, а в конце ноября уже после избрания встретился с Трампом в резиденции во Флориде.

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