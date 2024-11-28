Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго

Основатель Facebook Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде за ужином, сообщил Fox News со ссылкой на советника Трампа Стивена Миллера.

«Марк Цукерберг очень ясно выразил свое желание быть сторонником и участником этих изменений, которые мы видим по всей Америке, по всему миру с этим движением к реформам, которое возглавляет Дональд Трамп», — сказал Миллер в передаче на телеканале.

Он добавил, что Цукерберга «есть свои интересы», но второй срок Трампа основатель Facebook рассматривает как шанс на «национальное обновление».

Встречу подтвердил CBS News представитель Meta, сказавший, что Цукерберг «был благодарен за приглашение присоединиться к президенту Трампу на ужине и возможность встретиться с членами его команды».

После штурма Капитолия 6 января 2021 года Facebook забанил Трампа, объяснив это тем, что его посты поощряли насилие. В начале 2023 года аккаунты бывшего президента в Facebook и Instagram были восстановлены, но с определенными ограничениями. В июле Meta сняла эти ограничения.

В августе 2024 года Трамп в своей книге «Спасти Америку» рассказывал о встрече с Цукербергом в конце его первого президентского срока, и утверждал, что тот «замышлял настоящий заговор» против него во время выборов 2020 года. Имелось в виду пожертвование в размере 400 миллионов долларов, которое Цукерберг и его жена Присцилла Чан выделили двум некоммерческим организациям для помощи правительственным избирательным комиссиям по всей стране. В этой же книге Трамп пообещал Цукербергу, что тот «проведет остаток своей жизни в тюрьме», если сделает это снова.

Во время предвыборной кампании Цукерберг отказался поддержать кого-либо из кандидатов, заявив, что он «не планирует» каким-либо образом участвовать в выборах. Однако после покушения на Трампа в июле на митинге в Пенсильвании он отмечал реакцию Трампа на выстрел, называя ее «одним из самых крутых зрелищ», которые он видел в своей жизни.

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