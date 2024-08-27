Цукерберг рассказал, что Facebook по требованию Белого дома цензурировал контент, связанный с ковидом И понижал в выдаче расследование про Хантера Байдена, опасаясь «российской дезинформации»

Марк Цукерберг дает показания на слушаниях юридического комитета сената США, 31 января 2024 года Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix / LETA

Основатель Facebook Марк Цукерберг написал письмо в юридический комитет палаты представителей США, чтобы «прояснить позицию» по поводу взаимодействия государства с такими технологическими компаниями как Meta.

Цукерберг отмечает, что платформы, которые предоставляет Meta, предназначены для всех: «Мы призваны способствовать распространению информации и помогать людям безопасно и надежно общаться». Однако в рамках этого компания регулярно сталкивается с опасениями правительств по всему миру по поводу общественной безопасности.

В 2021 году высокопоставленные чиновники администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды с целью подвергнуть цензуре определенный контент о COVID-19, включая юмор и сатиру, и выражали огромное разочарование, когда мы не соглашались.

Я считаю, что давление со стороны правительства было неправильным, и сожалею, что мы не высказались по этому поводу более откровенно. Я также думаю, что мы делали некоторый выбор, который, оглядываясь назад и имея новую информацию, мы бы не сделали сегодня. Как я тогда сказал нашим командам, я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс в отношении наших стандартов контента из-за давления со стороны любой администрации в любом направлении, и мы готовы дать отпор, если что-то подобное произойдет снова.

Bloomberg отмечает, что во время пандемии за год Facebook удалил более 20 миллионов единиц контента, связанного с коронавирусом, заявив, что они содержат дезинформацию. Это вызвало резкую критику тех, кто выступал против карантина, вакцин и требований по ношению масок.

В своем письме Цукерберг приводит еще один пример модерации контента. Перед президентскими выборами 2020 года в США ФБР предупредило команду Facebook о возможной российской кампании по дезинформации, направленной против Джо Байдена и компании Burisma, которую связывали с его сыном Хантером Байденом.

В октябре 2020 года издание New York Post опубликовало материал, в котором рассказывалось, что Хантер Байден, входивший в совет директоров украинского энергетического концерна Burisma Holdings, в апреле 2015 года помог организовать встречу своего отца с руководством компании Burisma. Издание утверждало, что получило эту информацию из утекшей электронной переписки.

Цукерберг рассказывает, что команда Facebook отправила этот материал специалистам по проверке фактов и в ожидании ответа понизила приоритет показа статьи. «С тех пор стало ясно, что эти сообщения не были российской дезинформацией, и, оглядываясь назад, мы не должны были принижать эту историю. Мы изменили нашу политику и процессы, чтобы такого больше не повторилось. Например, мы больше не понижаем материалы, ожидая проверки фактов», — пишет основатель Facebook.

Кроме того, Цукерберг упомянул о , который он внес в поддержку избирательной инфраструктуры во время последних выборов. Идея, как он поясняет, была в том, чтобы дать местным избирательным органам необходимые ресурсы для безопасного голосования во время пандемии. Однако «некоторые люди», как пишет Цукерберг, сочли, что это дало одной стороне преимущество. «Моя цель — быть нейтральным и не играть той или иной роли — или даже не делать вид, что играю роль. Поэтому я не планирую вносить подобный вклад в этом [избирательном] цикле», — пишет основатель Facebook.

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