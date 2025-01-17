Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет не на улице перед зданием Капитолия, а в ротонде. Это решение было принято из-за холодной погоды, которая прогнозируется 20 января заявил сам Трамп.

«Я не хочу, чтобы люди пострадали или получили травмы каким-либо образом. Это опасные условия для десятков тысяч сотрудников правоохранительных органов, служб быстрого реагирования, полицейских собак и даже лошадей, а также сотен тысяч сторонников», — написал Трамп.

Он добавил, что в Ротонде также проходила инаугурация Рональда Рейгана в 1985 году — тоже из-за очень холодной погоды. Обычно во время инаугурации президент и вице-президент приносят присягу перед зданием Капитолия, а затем следует инаугурационная речь — там же.