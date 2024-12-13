Amazon пожертвует миллион долларов на инаугурацию Трампа

Компания Amazon планирует пожертвовать один миллион долларов в избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, на следующей неделе основатель компании Джефф Безос должен встретиться с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Amazon также намерен транслировать на своем стриминговом сервисе Prime Video инаугурацию Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, что компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, также пожертвовала миллион долларов на инаугурацию Трампа.

Дональд Трамп открыто враждовал с Джеффом Безосом и главами других крупных технологических компаний США во время своего первого президентства. В частности, он упрекал газету The Washington Post, которой владеет Безос, в предвзятом освещении политики своей администрации.

Накануне президентских выборов 2024 года The Washington Post, традиционно выступающая в поддержку Демократической партии США, впервые за полвека отказалась поддержать кого-либо из кандидатов на пост главы государства и не стала публиковать уже готовую редакционную статью о сопернице Трампа Камале Харрис. Комментируя это решение, Безос говорил, что поддержка кандидатов создает «ощущение предвзятости», а отказ от выражения политической позиции сможет повысить авторитет The Washington Post. Однако вместо этого газета лишилась сотен тысяч подписчиков. После выборов Безос поздравил Трампа с победой в голосовании, отметив, что с оптимизмом смотрит на его второе президентство.

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