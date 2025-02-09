Война Тысяча восемьдесят второй день. У Трампа две новости. Первая: он созвонился с Путиным. Вторая: он хочет от Украины соглашение по редкоземельным металлам и газу в обмен на гарантии безопасности

Украинские солдаты в районе Торецка в Бахмутском районе Донецкой области, 7 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Мы просим наших читателей из Украины и России поделиться с нами мнением о моральной ответственности каждого из россиян за эту войну. Форму для обратной связи с вопросами ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Трамп поговорил с Путиным по телефону. Возможно, не один раз

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, чтобы договориться о завершении российско-украинской войны. Об этом Трамп сказал в интервью The New York Post, которое он дал 7 февраля на борту президентского самолета. Когда журналист издания спросил, сколько раз Трамп разговаривал с Путиным, американский президент ответил: «Я лучше промолчу».

Трамп утверждает, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат в ходе боевых действий: «Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона — и [они погибли] ни за что».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о телефонном разговоре Путина и Трампа. «По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Песков, отвечая на вопрос о телефонном разговоре президентов России и США.

Дональд Трамп сообщил The New York Post, что у него есть «конкретный план» по прекращению российско-украинской войны. «Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война в Украине так ужасна. Я хочу покончить с этой чертовщиной», — сказал он.

Во время интервью к Трампу присоединился его советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Трамп сказал ему: «Давайте начнем эти встречи [по урегулированию конфликта]. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Убивают молодых статных солдат. Молодые ребята, как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя».

Ожидается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

В ходе интервью Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов, согласно которому США получат доступ к полезным ископаемым в Украине в обмен на гарантии безопасности при любом потенциальном мирном урегулировании. Также это соглашение, по словам Трампа, затрагивает газ, он не уточнил, что имеет в виду.

Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина открыта к тому, чтобы вместе с западными партнерами добывать полезные ископаемые в обмен на оказываемую помощь, и это положение входило в «план победы» Киева.

По его словам, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана и урана, причем многие месторождения титана находятся на северо-западе Украины, вдали от боевых действий. Но не менее 20% минеральных ресурсов Украины и около половины месторождений редкоземельных металлов добывают на территориях, оккупированных Россией. Зеленский опасается, что Москва может привлечь своих союзников — Северную Корею и Иран — к разработке полезных ископаемых на оккупированных территориях.

«Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть — очень богатый Днепровский регион в центральной Украине», — заявил Зеленский 7 февраля.

По словам президента Украины, Киев и Вашингтон также обсуждают идею использовать подземные газохранилища Украины для американского сжиженного природного газа.

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Война глазами читателей «Медузы»

Анастасия (Польша). Мне трудно рассуждать на тему коллективной ответственности, потому что я лично ее чувствую — хоть и понимаю, что годы становления Путина пришлись на мои детство и юность […]. Чтобы не ощущать этого всепоглощающего чувства вины, я стараюсь делать то, что в моих силах. Я уехала из России в 2022 году, дабы мои налоги не пошли на войну. Я периодически отправляю донаты на помощь пострадавшим украинским семьям, восстановление [киевской больницы] «Охматдет», участвовала в сборе средств на генераторы зимой.

Мне кажется неправильным обвинять всех поголовно — в России много молодых людей, которые из-за возраста вообще не имели возможности голосовать на [президентских] выборах до 2024 года. Каково им слушать про коллективную ответственность, если они не могли на что-то влиять в принципе? Сейчас им за 20 — они застали ковид, войну, экономический кризис. В чем виноваты они, кроме того, что родились в России? Как они могли на это повлиять? Каково подросткам, детям? Как можно обвинять тех, кто оказался заперт в тюрьме на годы из-за попытки высказать свое «против» и стал политическим заключенным?

Я понимаю, что пропаганда есть везде, в Украине тоже. И я не хочу винить украинцев, которые открыто ненавидят россиян, потому что они проживают боль так, как могут. И это не должно мешать нам, россиянам, помогать им и поддерживать их, если такая возможность есть. Признание нами, российским государством, ответственности за ущерб (и наличие правовых механизмов по компенсации этого ущерба), признание территории Украины и ее суверенитета — вот лучший шаг к нормализации государственных отношений, хоть и будет он сделан уже после Путина. На бытовом уровне нужно просто оставаться людьми — не надо демонизировать национальности, потому что плохие люди есть везде, и среди украинцев, и среди россиян. Если вы придерживаетесь одинаковых взглядов — находите поддержку друг в друге без ярлыков национальности.

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«Медуза»