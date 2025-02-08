Бывший украинский военнопленный, вернувшийся на родину в результате обмена, со своей девушкой. Чернигов Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Мы просим наших читателей из Украины и России поделиться с нами мнением о моральной ответственности каждого из россиян за эту войну. Форму для обратной связи с вопросами ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Власти разрабатывают спецконтракты для привлечения в армию молодых мужчин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Reuters, что власти страны собираются предложить специальные контракты для привлечения в ряды вооруженных сил молодых мужчин в возрасте 18-24 лет.

Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны […] работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация.

По словам Зеленского, контракты будут действовать в течение одного года, он пообещал, что заключившие их новобранцы получат много льгот и «очень высокое» денежное обеспечение.

Президент Украины не уточнил, когда можно будет заключать такие контракты, но пообещал, что детали будут обнародованы уже в ближайшие дни.

Союзники Украины, в частности США, неоднократно заявляли, что украинским властям следует усилить мобилизацию. По мнению Вашингтона, именно нехватка живой силы на фронте — а не отсутствие достаточного количества вооружений — привела к тому, что российские войска наступают в Донецкой области на протяжении многих месяцев. Эту точку зрения высказывали как в администрации Джо Байдена, так и в команде Дональда Трампа.

Так, в середине января нынешний Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц прямо призвал власти Украины понизить призывной возраст с 25 до 18 лет. «Мне кажется, многие люди не понимают, что они могут привлечь сотни тысяч новых военных. Мы слышим о моральных проблемах, о проблемах на фронте. Слушайте, если украинцы просят весь мир пойти ва-банк ради демократии, нужно, чтобы и они пошли ва-банк ради демократии», — говорил Уолц.

В самой Украине на фоне нехватки военнослужащих на фронте в условиях мобилизации регулярно обсуждаются незаконные действия сотрудников , такие как облавы на мужчин призывного возраста на улицах или на массовых мероприятиях. В Минобороны Украины заявили о планах разработать для сотрудников кодекс общения с военнообязанными.

Война глазами читателей «Медузы»

Андрей (Харьков). Вот какая лично мне разница под бомбежками в Украине, несут или не несут россияне коллективную ответственность? Для меня важно, что они сделали, делают или сделают, чтобы это не повторилось, когда у них опять будет шанс на что-то влиять у себя в стране. И чтобы это понять, я поглощаю еще больше российского контента, чем до войны.

И вот, я вижу россиян, которые возвращаются в Россию. Я вижу в чатах уехавших россиян гомофобные и расистские шутки. Я слышу, как умнейший человек, автор отличного подкаста, профессор немецкого университета Иван Ямщиков рассказывает о том, как русские изобрели всё раньше всех. Я вижу, как Дудь, срываясь на визг, обвиняет Волкова в том, что тот не защитил какого-то провокатора с российским флагом. Я вижу ФБК, который в войну делает антикоррупционные расследования об армии. Я вижу Ходорковского с Невзлиным, которые больше походят на ОПГ из девяностых.

И я понимаю, что не изменилось ничего. Если завтра Россия откатится до нулевых, послезавтра — до десятых, а потом опять встанет вопрос «защиты России от радиоактивных комаров из Украины», все произойдет ровно так же. Никаких выводов не сделано, все, что происходит — только попытки оправдать сегодняшнее состояние каждого индивидуума. Как там у классика? «Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России…»

Плевать мне на вашу прошлую вину — это уже произошло, и его не вернуть. Но все эти вышеописанные люди (и миллионы других) в новой войне опять будут говорить, что мы не виноваты, так получилось. Забыв обо всех своих маленьких имперских кирпичиках в цепочке «всё сделали русские — я горжусь — привет, ресентимент — можем повторить».

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