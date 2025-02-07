Покровск, Донецкая область. 6 февраля 2025 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Мы просим наших читателей из Украины и России поделиться с нами мнением о моральной ответственности каждого из россиян за эту войну. Форму для обратной связи с вопросами ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Для сотрудников создадут правила общения с военнообязанными

В Сухопутных войсках ВСУ разрабатывают правила общения с военнообязанными для сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования) на фоне растущей критики их действий со стороны жителей страны и правозащитников, рассказал «Радио Свобода» представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

По словам Саранцева, в ВСУ проводят мероприятия по выявлению недостатков, которые «мешают проводить мобилизацию качественно». Среди таких недостатков он назвал поведение сотрудников ТЦК.

Одним из вариантов решения этих проблем является написание такого определенного набора правил и политик относительно деятельности военнослужащих ТЦК при осуществлении мобилизационных мероприятий. […] Стержневое, это должно быть уважение к гражданам, должны быть максимально соблюдены правила вежливости, определенное корректное поведение, которое должно сопровождать весь этот процесс. Чтобы мы могли сбить весь этот негатив.

Саранцев признал, что мобилизация является непопулярной мерой в обществе, но высказал мнение, что это происходит всегда и во всех странах. Он призвал власти страны «работать в направлении повышения оборонного сознания граждан». «Я хотел бы, чтобы такие слова как „бусификация“, „людолины“, „уклоняющие“ навсегда исчезли из нашего лексикона, воспринимались исключительно негативно в нашем разговоре, имели бы максимально негативное негативное значение», — сказал Саранцев.

На фоне затяжных боевых действий и продолжающейся все это время мобилизации жители Украины все чаще жалуются на незаконные действия сотрудников ТЦК. Широкое распространение в последние месяцы получила так называемая «бусификация», когда мужчин призывного возраста незаконно задерживают на улицах и насильно сажают в микроавтобусы («бусики»). Словарь современного украинского языка назвал «бусификацию» словом 2024 года.

В аппарате омбудсмена Дмитрия Лубинца осенью сообщали, что за первое полугодие 2024 года количество обращений о нарушении прав военнообязанных работниками ТЦК в шесть раз превысило аналогичный показатель 2023 года. В СМИ периодически появляются сообщения о смертях военнообязанных в отделах ТЦК. «Украинская правда» в большом расследовании, вышедшем в в сентябре 2024 года, писала, что правоохранительные органы «не торопятся привлекать к ответственности» сотрудников, превышающих полномочия.

Также в последние месяцы в Украине увеличилось количество нападений на сотрудников ТЦК. С начала февраля у зданий ТЦК произошло уже три взрыва, жертвами которых стали два человека. В полиции заявили, что за взрывами стоят российские спецслужбы, цель которых — «дестабилизировать ситуацию в украинском обществе».

Мир

В Кремле призывают «не забегать вперед» в вопросе о переговорах Путина и Трампа

Серьезного обсуждения возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина сейчас не ведется. Об этом в комментарии CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у президентов США и России пока не было даже «никаких предварительных контактов», в ходе которых они бы обсуждали, нужно ли им вообще встречаться или нет — и «если нужно, то когда и как».

Песков призвал журналистов «не торопиться». Он пообещал, что Кремль даст официальные комментарии на этот счет.

Встреча глав двух государств ожидается с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Трамп говорил, что в отличие от Джо Байдена будет вести с Москвой прямой диалог, направленный на завершение российско-украинской войны. Трамп неоднократно заявлял, что переговоры уже ведутся (в Кремле это отрицали); последнее из таких заявлений он сделал 4 февраля. «Мы проводим очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы говорим с россиянами, мы говорим с украинским руководством», — сказал Трамп.

Песков 5 февраля заявил, что в последнее время «активизировались контакты между отдельными ведомствами» в Вашингтоне и в Москве. Этот короткий комментарий без каких-либо деталей пока остается единственным официальным подтверждением из России о том, что диалог с США начался.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 6 февраля заявил, что встреча Путина и Трампа «будет скоро», предположив, что она может пройти в феврале или марте. Он отметил, что вероятность контактов президентов РФ и США «стопроцентна», и подготовка к встрече «находится в продвинутой стадии».

Война глазами читателей «Медузы»

Александр. Если, по мнению Запада и Украины, каждый россиянин несет моральную ответственность за войну, то эта ответственность должна быть всеобщей. Ее должны разделять и американцы, выбравшие Байдена, который оказался нерешительным в вопросе поставок помощи. Ее должны нести граждане Китая, Индии и соседних с Россией стран, чьи правительства помогают обходить санкции и тем самым подпитывают военную машину Путина.

Но если ответственность возлагается только на россиян, я с этим не согласен. Почему именно я «должен» бороться с Путиным, рискуя многолетним тюремным сроком по обвинению в экстремизме и подвергая опасности своих близких, в то время как украинцы и европейцы могут уклоняться от службы, продолжая покупать российские ресурсы, и делать вид, что это нормально? Почему я «должен» платить репарации или донатить Украине, если даже в военное время там по-прежнему процветает коррупция?

Украинцы говорят, что россияне должны были остановить Путина. Но теперь, когда он у их дверей, они сами дезертируют и бегут из страны. И если они, имея западную поддержку и вооружение, не смогли его остановить, то с чего они решили, что россияне, лишенные оружия, поддержки и даже политического представительства, могут взять и свергнуть Путина голыми руками? […].

Украинское правительство использует риторику вины и ответственности не только как инструмент давления на россиян, но и как удобный способ уйти от внутренних проблем. Зеленский обвиняет Запад в медленных поставках вооружений, обвиняет антикоррупционных активистов в распространении «пророссийских нарративов», обвиняет россиян в том, что они не остановили войну. Но себя и свое правительство, провалившее мобилизацию, он не обвиняет […].

Если даже правительство страны, которая обороняется, не хочет брать на себя моральную ответственность за свои ошибки, за провалы в мобилизации, за коррупцию, за нереалистичные обещания и за то, что продолжает вести бизнес с Россией, то почему я должен ее нести? […] Я чувствовал ее в начале войны. Я пытался осмыслить свою роль в происходящем. Но теперь, когда вижу, как ответственность стала лишь инструментом манипуляции и ухода от реальных проблем, я откладываю ее в сторону […].

Поделитесь вашим мнением об ответственности россиян за войну

Читайте также

Война Тысяча семьдесят девятый день. Полгода украинской операции в Курской области. В оккупации остаются тысячи россиян. Путин обсуждает празднование тысячелетия Курска

Читайте также

Война Тысяча семьдесят девятый день. Полгода украинской операции в Курской области. В оккупации остаются тысячи россиян. Путин обсуждает празднование тысячелетия Курска

«Медуза»