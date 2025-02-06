Война Тысяча семьдесят девятый день. Полгода украинской операции в Курской области. В оккупации остаются тысячи россиян. Путин обсуждает празднование тысячелетия Курска

Разрушенный дом в селе Русское Поречное. 4 февраля 2025 года Сергей Бобылев / Спутник / РИА Новости / Profimedia

Россия

Полгода назад ВСУ начали операцию в Курской области. На оккупированных территориях остаются тысячи человек. Властям РФ, кажется, до них нет никакого дела

Украинские войска вторглись на территорию Курской области в ночь на 6 августа. Минобороны РФ и власти региона на протяжении нескольких дней утверждали, что ситуация находится под контролем и что ВСУ «не продвинулись ни на метр». Лишь 9 августа российское военное ведомство впервые признало, что бои ведутся уже на окраинах Суджи — города с пятитысячным населением в 10 километрах от границы. В Курской области был объявлен режим ЧС федерального масштаба. В том числе из-за успокаивающих заявлений властей многие жители не стали эвакуироваться в первые дни наступления ВСУ — и в итоге оказались в оккупации.

К середине августа под контролем ВСУ оказались более 1100 квадратных километров российской территории. В последующие месяцы армия РФ, перебросив в Курскую область силы из Украины, начала контрнаступление. Сейчас под контролем ВСУ остаются около 500 квадратных километров.

Сколько человек остались в оккупации?

На захваченной ВСУ территории все это время остаются местные жители, которые не смогли эвакуироваться в самом начале украинского наступления. По оценке их родственников, речь идет примерно о трех тысячах человек. В ВСУ в середине января оценивали число жителей на подконтрольной им территории в две тысячи человек.

Родственники людей, остающихся в оккупации, обвиняют власти РФ в бездействии. В Москве ни разу публично не заявляли ни о переговорах с украинской стороной по организации гуманитарного коридора, ни даже о намерениях вести такие переговоры.

Лишь один раз — в ноябре — омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что по итогам переговоров на контролируемую Россией территорию вернулись 46 жителей оккупированной части региона. В начале января Москалькова опубликовала список жителей, пропавших в приграничных районах — но он был подвергнут резкой критике со стороны их родственников из-за огромного числа неточностей и повторов. Только в конце января, спустя почти три недели, исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн пообещал составить новый список.

Сколько человек погибли?

В середине января в комендатуре ВСУ заявили, что с начала оккупации погибли 112 гражданских лиц. Из них как минимум 40 пожилых людей умерли от сердечных приступов, «не пережив стресс из-за интенсивных ракетных атак», еще 36, как утверждали в ВСУ, погибли в результате российских обстрелов, причины смерти остальных не уточнялись.

1 февраля в результате удара с воздуха оказалось разрушено здание интерната в Судже, где укрывались десятки мирных жителей. Четыре человека, по данным оккупационных властей, погибли, еще несколько получили тяжелые ранения. Украинские и российские военные возложили ответственность за атаку друг на друга.

19 января российские государственные СМИ сообщили, что в селе Русское Поречное, которое за несколько дней до этого освободили ВС РФ, были обнаружены тела мирных жителей, убитых, как утверждалось, военнослужащими ВСУ. Были опубликованы видео с места событий, снятые российскими военными — однако по этим кадрам невозможно сделать объективные выводы ни о причинах смерти, ни о личностях этих людей.

Через несколько дней СК РФ показал кадры допроса пленного украинского военного, который заявил, что совершал убийства и изнасилования на оккупированной территории. Каких-либо других свидетельств в пользу своей версии власти РФ с тех пор не предоставили — но при этом обвинили мировое сообщество в «глухоте». В Украине ситуацию назвали «продолжением дезинформационной кампании» российской пропаганды.

Что происходит сейчас?

5 февраля Кремль сообщил о встрече президента РФ Владимира Путина с Александром Хинштейном. Они обсудили денежные компенсации за утрату имущества и «восстановление инфраструктуры в приграничье», а также готовящееся в 2032 году празднование тысячелетия Курска. О судьбе остающихся в оккупации граждан России и о перспективах их эвакуации не было сказано ни слова.

Утром 6 февраля несколько российских провоенных телеграм-каналов сообщили, что ВСУ начали в Курской области новое наступление. «Пока что удар ограниченный, напоминает попытку наступления ВСУ в районе хутора Бердин месяц назад», — написал канал «Военный осведомитель».

По данным телеграм-каналов, 350-400 украинских военных и около 50 единиц выдвинулись в направлении Беловского района, который находится к югу от контролируемого ВСУ Суджанского района. Сообщалось о боях вблизи поселка Уланок (10 километров к юго-востоку от Суджи). Минобороны РФ в официальном сообщении заявило, что «по состоянию на 14:00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск».

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Макс, Украина. Нет, не считаю [что ответственность за войну несет каждый россиянин, независимо от взглядов]. Наверное, нелепо винить гипотетического дизайнера из Питера, невинно пьющего смузи на набережной Невы, в том, что точно такой же гипотетический работяга из глубинки, в силу вынужденных обстоятельств ставший контрактником, в феврале 2022 года убил абсолютно не гипотетическую мирную жительницу Киевской области, которая однозначно не несла никакой угрозы ни ему лично, ни «русскому миру» в целом.

Что могут сделать россияне, чтобы нормализовать отношения с украинцами? А что может сделать наш гипотетический дизайнер из Питера, допив свой смузи, для той не гипотетической девочки, которая осталась сиротой? Есть вопросы, на которые нет ответов, но есть желание жить так, чтобы не стыдно и не страшно было умереть.

Нет, к вам [россиянам] нет тотальной ненависти. Наверное, лет через 10 или 15, если бы я видел, что где-то в реке на отдыхе в мирное время тонет наш гипотетический работяга из глубинки, и имел возможность спасти его, я бы спас, потому что не мне решать, кому жить, а кому умирать. Но если бы ко мне в баре подсел бы наш гипотетический дизайнер и предложил бы выпить и поговорить по душам, я бы извинился и отказался.

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