Война Тысяча семьдесят восьмой день. Кремль впервые подтвердил «интенсификацию» контактов с США. Между Киевом и администрацией Трампа состоялся первый публичный разговор

Здание, поврежденное в результате российской атаки на Изюм в Харьковской области. 4 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Мы просим наших читателей из Украины и России поделиться с нами мнением о моральной ответственности каждого из россиян за эту войну. Форму для обратной связи с вопросами ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Кремль впервые подтвердил контакты с командой Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля подтвердил, что в последнее время контакты с администрацией Белого дома стали более интенсивными.

«Я здесь могу сказать следующее: контакты по линии отдельных ведомств, действительно, есть. В последнее время они интенсифицировались. Каких-то других деталей сказать не могу», — сказал Песков.

Это был первый официальный комментарий после возвращения Трампа в Белый дом, в котором Москва явно подтвердила ведение диалога с американской стороной. Трамп неоднократно — еще до инаугурации — заявлял, что его команда находится в контакте с властями РФ, однако в Кремле это отрицали.

Трамп 4 февраля в очередной раз заявил, что США уже сейчас ведут «очень хорошие переговоры по Украине» как с Киевом, так и с Москвой. Он сказал, что сейчас многие украинские города из-за бомбардировок выглядят «так же плохо, как Газа, и даже хуже», и отметил, что еженедельно получает отчеты о количестве погибших военных, и эти данные «поражают». «Я хочу, чтобы это остановилось», — сказал президент США.

В тот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с советником Трампа по нацбезопасности Майклом Уолцем. Как отмечает «Европейская правда», это был первый публичный контакт представителя Киева с новой администрацией Белого дома.

Трамп ранее заявлял о своей готовности встретиться как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом РФ Владимиром Путиным. Когда эти встречи могут пройти, пока неясно. Зеленский в начале февраля выражал уверенность, что его встреча с Трампом должна предшествовать определению формата российско-украинских переговоров.

Украина

В ночь на 5 февраля было опубликовано полуторачасовое интервью Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором президент Украины подробно изложил свои взгляды на текущее состояние российско-украинского конфликта и на то, что будет происходить после окончания боевых действий.

О готовности к переговорам с Путиным . Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, «если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем достичь мира для украинцев и не терять людей». По его словам, его личное отношение к российскому президенту в такой ситуации не будет иметь значения: «Какая разница, как я к нему отношусь. Я не буду добр к нему. Я считаю его врагом, и, если честно, я думаю, что он тоже считает меня врагом».

. Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, «если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем достичь мира для украинцев и не терять людей». По его словам, его личное отношение к российскому президенту в такой ситуации не будет иметь значения: «Какая разница, как я к нему отношусь. Я не буду добр к нему. Я считаю его врагом, и, если честно, я думаю, что он тоже считает меня врагом». О погибших украинских военных . Как утверждает Зеленский, с начала войны погибли 45100 украинских военнослужащих и около 390 тысяч получили ранения. «Точные цифры очень важны для нас», — заверил он. Потери россиян президент Украины оценил в 350 тысяч убитыми, 600-700 тысяч ранеными и 50-70 тысяч — без вести пропавшими. Разницу в соотношении убитых и раненых Зеленский объяснил тем, что российская «полевая медицина слабее, чем наша, и они не приносят раненых обратно, если человек ранен на поле боя, он остается там».

. Как утверждает Зеленский, с начала войны погибли 45100 украинских военнослужащих и около 390 тысяч получили ранения. «Точные цифры очень важны для нас», — заверил он. Потери россиян президент Украины оценил в 350 тысяч убитыми, 600-700 тысяч ранеными и 50-70 тысяч — без вести пропавшими. Разницу в соотношении убитых и раненых Зеленский объяснил тем, что российская «полевая медицина слабее, чем наша, и они не приносят раненых обратно, если человек ранен на поле боя, он остается там». О вступлении в НАТО и ядерном оружии . Рассуждая о гарантиях безопасности для Украины, Зеленский заявил, что если вступление страны в НАТО будет отложено на годы или десятилетия, вопрос могло бы решить наличие у Украины ядерного оружия. «Давайте поступим следующим образом: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные комплексы, партнеры помогут нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент в те регионы нашей страны, где мы хотим стабильности, чтобы у людей было спокойствие», — сказал он. Зеленский также выразил уверенность, что если по условиям мирных договоренностей Украина откажется от вступления в НАТО, Россия должна вернуть все аннексированные территории: «[Путин] вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО — возвращайте нашу землю».

. Рассуждая о гарантиях безопасности для Украины, Зеленский заявил, что если вступление страны в НАТО будет отложено на годы или десятилетия, вопрос могло бы решить наличие у Украины ядерного оружия. «Давайте поступим следующим образом: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные комплексы, партнеры помогут нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент в те регионы нашей страны, где мы хотим стабильности, чтобы у людей было спокойствие», — сказал он. Зеленский также выразил уверенность, что если по условиям мирных договоренностей Украина откажется от вступления в НАТО, Россия должна вернуть все аннексированные территории: «[Путин] вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО — возвращайте нашу землю». О выборах. Выборы в Украине будут проведены только после завершения активной фазы боевых действий и отмены военного положения. По словам Зеленского, «прекращение военного положения сейчас — это именно то, чего хочет Путин». Зеленский заявил, что если военное положение будет отменено, то большая часть военнослужащих получит законное право вернуться домой — и сделает это. «Но кто тогда будет защищать Украину? Без гарантий безопасности Россия вторгнется снова», — сказал он. Зеленский заверил, что «всегда был сторонником выборов», но выразил уверенность, что во время войны их просто невозможно провести. «Как будут голосовать солдаты в окопах? А как насчет миллионов украинцев на оккупированных территориях? Или их голоса больше не имеют значения?» — сказал он.

Интервью Зеленского британскому ведущему Пирсу Моргану. Главное Meduza

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля назвал высказывания Зеленского о ядерном оружии «граничащими с безумием» и выразил надежду, что «какое-то трезвое понимание абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы все-таки в Европе имеется». Относительно переговоров Песков заявил, что, хотя, по мнению Москвы, «Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности», российская сторона готова к диалогу.

Война глазами читателей «Медузы»

Иван (Иваново). Тема ответственности россиян [за развязывание войны] настолько эмоциональна, что мне немного тяжело даже писать об этом, к тому же для меня это отдельная моральная дилемма. Когда украинские спикеры рассуждают о том, что всех россиян надо обложить репарациями, засудить в Гааге и заодно развалить Россию, это звучит просто мерзко — чего вы от нас вообще хотите? Чтобы мы вступали в ВСУ? Из России? Протестовали и попадали в тюрьмы? Уезжали, бросая друзей, родных, дом и работу? Естественно, никто на эти вопросы ответить не сможет, да и не должен — такие реплики, кажется, вообще не обращены к россиянам, и оттого звучат еще более мерзко. К сожалению, всеобщего убеждения, что все россияне безоговорочно поддерживают войну, сейчас не перебить никакими результатами опросов, все упорно живут чувствами весны 2022 года.

Но если быть честным, когда люди вроде [либертарианца Михаила] Светова говорят: «Россияне не за войну, поэтому мы вообще не несем никакой ответственности», это тоже звучит так себе. От нашего имени разрушили соседнюю страну, а мы говорим: «Мы были против, к нам никаких вопросов»? Но мы ведь ассоциируем себя с Россией — и значит, должны в какой-то мере признавать за собой… может быть, не вину, но какую-то ее долю. Даже если де-юре мы не виноваты (и ведь правда не виноваты). По-хорошему, разори Украину кто-нибудь другой, помочь ей все равно было бы неплохим поступком — и очень правильным с моральной точки зрения.

Я думаю, что если мы говорим не о юридической вине, а о моральной ответственности, то поднимать эту тему имеют моральное право только те, кто готов признать такую же вину за собой […].

[Я полагаю, что] ненависть к России у украинцев после войны может достаточно быстро выветриться, если Россия перестанет быть путинской и хотя бы символически признает вину. Страны близко, языки похожи, никто не захочет жить в постоянном тихом конфликте.

Поделитесь с нами мнением о моральной ответственности россиян за войну

Что происходило 4 февраля

Война Тысяча семьдесят седьмой день. При ударе по Изюму погибли пять человек

Что происходило 4 февраля

Война Тысяча семьдесят седьмой день. При ударе по Изюму погибли пять человек

«Медуза»