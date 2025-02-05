В Кремле назвали «граничащим с безумием» призыв Зеленского дать Украине ядерное оружие

В Кремле надеются, что на Западе понимают «абсурдность и потенциальную опасность» разговоров о возможной передаче Украине ядерного оружия. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает радио «Маяк».

«В целом, подобные заявления, подобные высказывания, граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия. Хочется надеяться на то, что при, в целом, наверное, той ситуации, когда квалификация нынешнего поколения политиков Европе оставляет желать лучшего, что все-таки какое-то трезвое понимание абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы все-таки в Европе имеется», — заявил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что ядерное оружие может стать достаточной гарантией безопасности в случае, если Украину не примут в НАТО. Так он ответил на вопрос, что он рассматривает в качестве гарантий безопасности от нового нападения Владимира Путина.

Украина отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в декабре 1994 года. Документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.